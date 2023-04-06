نمو كبير في معونة رمضان لمستفيدي الضمان في السعودية

شهدت المبالغ التي وجه بصرفها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمعونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الست سنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن النسبة وصلت إلى 76 بالمئة في حين بلغ مجموع هذه المبالغ منذ العام 2018 إلى 2023 أكثر من 15 مليار ريال. وبعد أن كان حجم المعونة في 2018 نحو 1.7 مليار ريال ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 3 مليارات في 2023.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وبدأ إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات من صدور التوجيه الملكي.

المعونات لمستفيدي الضمان خلال 6 سنوات

2023: أكثر من 3 مليارات ريال

2022: أكثر من ملياري ريال

2021: 1.9 مليار ريال

2020: 1.8 مليار ريال

2019: 1.8 مليار ريال

2018: 1.7 مليار ريال