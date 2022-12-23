نمو الطلب من الصين..الصادرات النفطية السعودية تتجاوز تريليون ريال في الأشهر العشرة الأولى من 2022

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أن قيمة الصادرات النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى تجاوزت تريليون ريال، لتسجل ارتفاعاً بـ75% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأشارت الهيئة في نشرتها الدورية إلى أن سبب ارتفاع قيمة الصادرات النفطية في المملكة يعود إلى:

ارتفاع أسعار الخام

نمو الطلب من الصين

ووفقاً للبيانات ارتفعت الصادرات النفطية السعودية إلى الصين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر لوحده بنسبة 22%، على أساس سنوي، لتبلغ 19.1 مليار ريال. بينما ارتفعت تلك الصادرات لفترة الأشهر العشرة الأولى بواقع 43%.

وقفزت الصادرات النفطية للمملكة من 600 مليار خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2021، إلى تريليون ريال هذا العام، وهو رقم لم تحققه منذ 2014.

أمّا على أساسٍ شهري، فتراجعت صادرات النفط السعودية في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 4% عن أيلول/سبتمبر، مسجلةً نحو 96 مليار ريال.

وبلغت قيمةُ الصادراتِ السلعية للمملكة 121 مليار ريال، مقابلَ 106 مليارات ريال خلال تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (15 مليار ريال)، بنسبة (14.2%).

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2022، 96 مليار ريال، مقابل 82 مليار ريال خلال نفس الشهر في2021، وذلك بارتفاع مقداره 14 مليار ريال، بنسبة 17.1%.

ووفقاً لنتائج البيانات:

بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي 25 مليار ريال، مقابلَ 24 مليار ريال الشهر نفسه عام 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه مليار ريال وبنسبة 4.4%

#الهيئة_العامة_للإحصاء

ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م بنسبة (4.4 %).



للاطلاعhttps://t.co/4Z6EYf56qv pic.twitter.com/S5CuADaWnW — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 22, 2022

بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال نفس الشهر في 2022، 67 مليار ريال، مقابلَ 46 مليار ريال في 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 21 مليار ريال، بنسبة 45.7 %.