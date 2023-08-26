أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات، التي قامت بها خلال الأعوام الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية.

وقال الوزير و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في كلمته أمام الوزراء بمدينة جايبور الهندية، أن المملكة تسعى إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي.



وأوضح أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 في المائة خلال الفترة من 2018 – 2022 وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار.



وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 في المائة من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 في المائة منذ 2016 – 2022.



وأكد القصبي خلال الجلسات أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية، وفقا لتقرير 2021، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “أجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022.

كما حلت في المرتبة الـ 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023، وفي المرتبة الـ 38 من أصل الـ 138، وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023.



وتستضيف الهند المجموعة هذا العام بشعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد” لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور.

كما استعرض خلال جلسة عمل “التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقت مبادرات رئيسة لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميا وعالميا، وفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”.



و في سياق متصل، عقد الدكتور القصبي 12 لقاء ثنائيا مع الوزراء والمسؤولين بدول مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار.



