تعمل إدارة نادي الهلال على التعاقد مع مزيد من الصفقات العالمية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، لتدخل في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نيمار وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعملان حاليًا على إيجاد أفضل حل، من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي، وفي أقرب وقت ممكن.

عرضان من الهلال والدوري الأمريكي

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نيمار لديه عرض رسمي من الهلال وآخر من الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه على إدارة نادي برشلونة الإسباني أن تتخذ قرارها سريعًا بمحاولة ضمه أم لا.

وكانت شبكة RMC سبورت الفرنسية قد أكدت، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي لم يغلق الباب نهائيًا أمام الانتقال إلى صفوف الهلال، حيث إنه يُفكر بجدية في قبول العرض، رغم أنه متمسك بأمل الحصول على عرض أوروبي.

وأكدت تقارير أن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، والمستشار الرياضي لويس كامبوس، قد التقيا بالبرازيلي نيمار، لتوضيح أنه ليس ضمن خطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وعليه إيجاد نادٍ جديد، بحسب صحيفة “المواطن” الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تُخطط لفسخ التعاقد مع النجم البرازيلي، من أجل التخلص من راتبه المرتفع، رغم أن تعاقده ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027.