نقل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للسجن في قضية سب محمود الخطيب

نقلت الأجهزة الأمنية المصرية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مقر محكمة النقض وسط القاهرة إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به مرتضي منصور على الحكم بالحبس لمدة شهر، واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف الخطيب.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

منشور رئيس الزمالك

من جانبه، نشر رئيس الزمالك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء فيه: “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي”.

وأضاف: “لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله”.

عزل مرتضى منصور

وكانت صحيفة “المصري اليوم” قد نقلت عن خبير في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم محمد بيومي قوله: “بهذا الحكم يُعزل مرتضى منصور، من منصبه.. هذا الحكم صدر نتيجة تصرفات (لا أخلاقية) تؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس نادي الزمالك، وهذا وفقًا للائحة الاسترشادية”.

وأضاف: “أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام”.

وأوضح: “إذا كان يتبقى في عمر المجلس أقل من 6 أشهر، يتولى نائب الرئيس تسيير أمور النادي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد”.