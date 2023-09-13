للمرة الأولى.. نقل مباريات الدوري السعودي للسيدات بكرة القدم تلفزيونياً

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مباريات الدوري السعودي للسيدات ستعرض على شاشات التلفزيون.

وقال المسحل في لقاء مع إذاعة “توك سبورت البريطانية”، إن مباريات الموسم الجديد الذي سينطلق في تشرين الأول/أكتوبر، ستعرض على الشبكات التلفزيونية الرياضية وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مشيراً إلى وجود رعاة كثيرون.

ولفت إلى أن عدد أندية السيدات ارتفع إلى 30 نادياً، وأن العام المقبل سيكون هناك فرق تحت 17 سنة.

وينطلق الموسم الجديد لدوري السيدات في 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتشارك في البطولة 8 فرق، هي: النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية (المتحد سابقا).

يذكر أن النصر توّج بلقب الموسم الأول من الدوري الممتاز للسيدات، فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى والصعود للدوري الممتاز.