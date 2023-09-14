نقل معرض “سيتي سكيب” إلى الرياض بشكل نهائي

قال نائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب العالمي، إنه تقرر نقل المعرض بشكل نهائي إلى الرياض، إذ أن المملكة دولة بطموح غير مسبوق.





ويعد معرض سيتي سكيب العالمي يُعد الحدث الأكبر عالمياً لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة تحدياته وعرض أضخم وأحدث المشاريع.







من جهة قال فيصل الخميسي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيباني نائب الرئيس التنفيذي ، في ختام المعرض إن المعرض استقبل خلال أيامه الأربعة أكثر المعرض بلغ 160 ألف زائر، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 170 دولة شاركت في فعاليات المعرض، في افتتاح المعرض تم الإعلان عن إطلاق 65 مليار ريال مشروع وفي 3 أيام وصل هذا الرقم إلى 110 مليارات ريال سعودي.



يضم المعرض في نسخته الحالية قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، وهاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.





وأشار إلى أن طلبات التسجيل للعام القادم في المعرض كان 4 أضعاف العام الحالي، مؤكدا استمرارهم في جذب الأحداث العالمية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.