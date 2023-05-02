نقطة واحد تفصل نابولي عن حلم اللقب الأول منذ عهد مارادونا

بات فريق نابولي على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990 حين قاد الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا فريق الجنوب لمنصة التتويج.

ويخوض نابولي الأربعاء مباراة في ضيافة أودينيزي ضمن المرحلة الثالثة الثلاثين وهو على بعد 18 نقطة من مطارده المباشر لاتسيو، أي أن نقطة التعادل تنهي الصراع وتحسم اللقب لرجال المدرب لوتشيانو سباليتي.

ويملك نابولي 79 نقطة مقابل 61 لفريق العاصمة، وفوز لاتسيو بجميع مبارياته المقبلة أي 18 نقطة اضافية من المباريات الست الأخيرة يوصله إلى 79 نقطة.

وأهدر الفريق الجنوبي على مشجعيه الأحد فرصة الاحتفالات من أرض ملعبه المسمى على اسم أسطورته مارادونا حين استضاف ساليرنيتانا وكان بحاجة للفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وفي حال فوز أو تعادل نابولي سيحصد لقبه الثالث في بطولة الدوري الإيطالي في تاريخه بعد موسمي 1986-1987 و1989-1990، علماً أنه فاز بمسابقة الكأس في 6 مناسبات وكأس السوبر مرتين، كما سبق له أن فاز أيضاً خلال حقبة مارادونا أيضاً بمسابقة كأس الاتحاد اوروبا (يوروبا ليغ حالياً) عام 1989.

قال سباليتي لمنصة “دازون” للبث التدفقي بعد المباراة بابتسامة ساخرة “من وجهة نظري لقد أجّلنا فقط الحفلة، أنا مرتاح جداً لما وصلنا إليه في الدوري”.

وأضاف “كل ما فعلناه هو اطالة أمد الحفلة”.

وبالفعل، يبدو من رابع المستحيلات ألاّ يظفر نابولي بلقبه الثالث في تاريخه بعد عامي 1987 و1990 بقيادة “الولد الذهبي” مارادونا.

لا يحتاج نابولي من رحلته إلى أودينيزي سوى لمجرد نقطة واحدة لكي يتوج بطلاً، وعلى الرغم من تراجع النتائج، بات أسلوب لعب الفريق الهجومي الشرس الذي سحر أوروبا أكثر اتزاناً، فمن المستحيل ألا تحتفل نابولي في لحظة تاريخية طال انتظارها منذ بداية آذار/مارس والعودة من النافذة الدولية.

اللقب المنتظر لنابولي

وفي سيناريو مخالف للأول، ومع فارق 18 نقطة عن لاتسيو الثاني (79 مقابل 61)، بإمكان نابولي أن يتوج باللقب حتّى من دون أن يركل الكرة، إذ يتوجب على نادي العاصمة روما الفوز على ضيفه ساسوولو الأربعاء لكي يبقى حسابياً في سباق الصراع على السكوديتو.

بدا أن اللقب لن يفلت من براثن نابولي منذ أشهر عدة، وتحديداً عندما فشل كبار الدوري على غرار إنتر وميلان ويوفنتوس في اللحاق بنمط نادي الجنوب وذلك عقب عودة عجلة المنافسات للدوران بعد نهاية مونديال قطر.

وبين بداية أيلول/سبتمبر ونهاية شباط/فبراير فاز نابولي بـ 19 مباراة من أصل 20 في “سيري أ”، ما حطّم آمال الثلاثي وابتعدوا عن رجال سباليتي الذين حلقوا منفردين في الصدارة.

دخل هذا الثلاثي بصراع سداسي شرس على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدّم لاتسيو بفارق 6 نقاط فقط عن أتالانتا صاحب المركز السابع (55 نقطة).

من ناحيته، يحتل إنتر برصيد 57 نقطة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، وذلك قبل رحلته الأربعاء إلى فيرونا الثامن عشر الذي يحاول تفادي الهبوط، إلا أن “نيراتسوري” لا يتقدم سوى بفارق الأهداف عن ميلان الخامس حامل اللقب وروما السادس اللذين يواجهان كريمونيزي ومونتسا تباعاً في اليوم ذاته.

وستحدد المراحل المقبلة هوية الصراع على المراكز الأوروبية، فالمرحلة 34 ستكون اعادة للمرحلة 32 والموقعة بين مدينتي روما وميلانو، حيث يستضيف روما منافسه إنتر، فيما يسافر لاتسيو إلى ملعب سان سيرو للمرة الثانية في غضون 7 أيام لمواجهة ميلان، في حين يستقبل أتالانتا ضيفه يوفنتوس الثالث والذي حصد نقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وبالتزامن مع صراع الدوري، يستعدّ ناديا مدينة ميلانو لأشرس دربي، وذلك عندما يتواجهان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في العاشر الشهر الحالي، قبل الإياب في 16 منه.

كما يصارع روما الذي سقط في فخ التعادل أمام ميلان 1-1 السبت الماضي برغم افتتاحه التسجيل عبر مهاجمه الانكليزي تامي ابراهام في الدقيقة 90+4 قبل أن يتقاسم الضيوف النقاط بهدف بعد 3 دقائق، بدوره لاستحقاقه الأوروبي أمام باير ليفركوزن الألماني الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ويسافر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مونتسا الأربعاء مثقلاً بالغيابات للاصابة حيث يفتقد لمدافعيه الهولندي ريك كارسدورب والإنكليزي كريس سمولينغ والإسباني دييغو يورنتي والألباني ماراش كومبولا، فيما يستمر غياب لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والمهاجم أندريا بيلوتي، والصربي نيمانيا ماتيتش للإيقاف.