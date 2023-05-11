السلطات المصرية تنفي منع دخول المحجبات لمطعم شهير

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية عدم صحة ورود أنباء عن منع دخول النساء المحجبات إلى إحدى المنشآت السياحية في القاهرة.

وقالت وزارة السياحة في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس مساء أمس الأربعاء “إيماءً إلى ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، أكد الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، حيث أفادت اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة الأستاذ علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات”.

وأوضح “عامر” أن “اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات. كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين”.

وأضاف “أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها”.

وأكد “ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكداً على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن”.

وجاء ذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل يومين، مقطع فيديو لفتاة وإلى جانبها صديقتها قالتا إن أصحاب المطعم “قالولنا ممنوع دخول المحجبات وطردونا”.

وأوضحت الفتاة “إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فرداً للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهن من المكان”.

وأكدت أنه “تم طردهن بسبب تواجد فتيات محجبات معها، وهو شيء لا تسمح به إدارة المطعم وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجز الطاولة، وأن هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنه خطأ فردي من الموظف الذي تم الحجز الموعد معه”.

وأضافت “أن حاولت هي وأصدقائها التفاهم مع إدارة المطعم ولكن رفض المسئولون تماماً وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن”.

وأثارت الحادثة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.