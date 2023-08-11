نفي خروج 458000 منشأة من السعودية وخسارة 158000 وظيفة

نفى اتحاد الغرف السعودية، حديثاً، المعلومات الخاطئة التي وردت في ورشة عمل عُقدت بغرفة المنطقة الشرقية ادعت خروج نحو 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأن 324 ألف سجل ألغيت من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها ما قابله خسارة نحو 158 ألف وظيفة.

وينشر أريبيان بزنس نص بيان اتحاد الغرف السعودية حرفياً:

بيان إعلامي هام حول ماورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة الشرقية مؤخراً بعنوان "دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات" #اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/zlAiYL1UoN — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) August 10, 2023

“أولاً:

ورد في ورشة العمل أن 458 ألف منشأة خرجت من السوق السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية، ويتضح تزامن تلك الفترة مع جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية. وعلى الرغم من ذلك فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020م (1,291,093) سجلا) وأصبح (1,349,402) سجل تجاري في أغسطس 2023م.

ثانياً:

بخصوص شطب السجلات التجارية، فإنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من “إلغاء شرط التجانس المعمول به منذ العام 2021م والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة (غير المتجانسة) في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط، كذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد، وبدوره ساهم ذلك في شطب السجلات الفرعية التابعة للمنشآت في نفس المنطقة الإدارية والاكتفاء بالسجلات الرئيسية فقط كما قامت وزارة التجارة بعملية شطب للسجلات المنتهية “غير الممارسة للنشاط الاقتصادي” بعد التواصل مع ملاكها.

ثالثاً:

ورد في ورشة العمل أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي انخفضت من 40% في 2021م إلى 39% في 2022م. وهو ما لا يتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ %43 في 2022م، بعد أن كانت أقل من 40% قبل رؤية المملكة 2030.

رابعاً:

ورد في ذات الورشة أن القطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية هي: تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد، قطاع الإقامة والطعام”، وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13 إلى 27%، حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية 74,204) سجلات تجارية) في 2023م بعد أن كانت (65,184) سجلاً تجارياً) في 2020م بنسبة نمو 13%، فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد بالمنطقة إلى (42,773) في 2023م مقارنة بـ (23,605) في 2020م بنمو 27%، كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى (23,036) في 2023م مقارنة بـ (19,199) في م2020 بنسبة نمو 18%.

خامساً:

تنامت أرقام التمويل، وارتفعت التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (229) مليار ريال) بنهاية العام 2022م، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر (3.17) مليار ريال)، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال)، وساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ (1,226,804 منشآت) بنهاية الربع الثاني من عام 2023م”.

فيديو | اتحاد الغرف: 458 ألف منشأة خرجت من السوق خلال 3 سنوات الماضية بسبب الأزمات العالمية#الإخبارية pic.twitter.com/RtiUC0QRNo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023

وجاء بيان اتحاد الغرف السعودية رداً على ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية يوم الإثنين الماضي، قال خلالها المستشار الاقتصادي باتحاد الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالله العمران بخروج نحو 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأن 324 ألف سجل ألغيت من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها ما قابله خسارة 158 ألف وظيفة.

وقال العمران أيضاً إن السوق خسرت خلال السنوات الثلاث 158 ألف وظيفة بعد خروج هذه المنشآت، إذ تمت خسارة 48 ألف وظيفة في العام 2020، و53 ألف وظيفة في 2021، و57 ألف وظيفة في 2022، وكانت الأخيرة هي الأعلى في خسارة الوظائف، على الرغم من مسار التوطين الذي تأثر بخروج هذه المنشآت.

وذكرت صحيفة “مكة” -التي أوردت النبأ- إنها سبق أن نشرت تحقيقاً حول إغلاق جماعي للمحلات بالمنطقة الشرقية بعنوان “إغلاق جماعي للمحلات في الدمام والخبر يثير الاستغراب.. الأمانة تنأى بنفسها والتجارة لا ترد”، تناولت فيه مع أصحاب المحلات أسباب الإغلاق والمشكلات التي أدت إلى الإغلاقات.

وظهر لأريبيان بزنس أن الموقع الإلكتروني لصحيفة “مكة” -التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقراً لها- قد حذف الخبر، ونشرت بدلاً منه بيان اتحاد الغرف السعودية.