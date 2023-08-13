الديوان الأميري ينفي تعرض أمير الكويت لعارض صحي طارىء

كشف الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، حقيقة ما أثير حول تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لـ”عارض صحي طارىء”.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن بيان الديوان الأميري الكويتي، أنه “ردًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لعارض صحي طارئ، أُدخل على إثره المستشفى، فقد أكد الديوان الأميري أنه لا صحة إطلاقاً لمثل هذه الأخبار الكاذبة”.





وأضاف البيان “أن حضرة صاحب السموّ أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة”.





ودعا البيان إلى توخي الدقة بشأن ما يجري تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.

الديوان الأميري: صاحب السمو بخير ويتمتع بصحة طيبة.. ولا صحة إطلاقا لما تناقلته بعض وسائل التواصل حول تعرض سموه لعارض صحي طارئhttps://t.co/hqtK96jNTN#كونا #الكويت pic.twitter.com/pTzQFnEHy2 — كونا KUNA (@kuna_ar) August 12, 2023