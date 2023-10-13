نفط برنت يقترب من 90 دولار للبرميل ومخاوف من ارتفاعه لـ 150 دولار

صعد خام برنت متجاوزا حد 89 دولار، أي أكثر من اثنين بالمئة ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي لذروة ستة أسابيع بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقليص الإمدادات العالمية، ويمكن أن يؤدي تصاعد الأوضاع إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى 150 دولارًا للبرميل وخفض حوالي تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية بفعل المخاوف من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقليص الإمدادات العالمية. صعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 84 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وارتفع بنسبة 1% تقريباً منذ بداية هذا الأسبوع.

وقبل ذلك ارتفع خام برنت 2.7 بالمئة إلى 88.30 دولارا للبرميل وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1882.83 دولار للأوقية.