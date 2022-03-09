نفط برنت يصل لـ130 دولار للبرميل مع تداعيات حظر النفط الروسي

تجاوز سعر برميل برنت 130 دولار صباح اليوم الأربعاء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء عن حظر فوري لاستيراد النفط الروسي، أشار وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، ، أن بريطانيا ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام، ويأتي ذلك خوفا من اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة في بريطانيا حيث تشهد أصلا بعض محطات البنزين طوابير طويلة مع ارتفاع حاد بسعر البنزين كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاتحاد الأوروبي عقب الإعلان الأمريكي عن حظر استيراد النفط الروسي، خطة جديدة لتقليل اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، لتعلن المفوضية الأوروبية، في بيان، عن نية الاتحاد تخفيض واردات الغاز الروسي بحدود الثلثين هذا العام والزعم أنه سيتخلص تماماً من احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسي قبل عام 2030.

وسبق أن هددت روسيا أن حظر النفط الروسي سيجبرها على وقف فوري لإمدادات الغاز لأوروبا.

من جانب آخر، تلفت رويترز إلى أن روسيا تُصدر ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية. وقال مات سميث، كبير محللي النفط بشركة كبلر، إن الولايات المتحدة تستورد كميات ضئيلة جدا من النفط من روسيا، غير أن الحظر يمثل “سببا إضافيا آخر لخسارة إمدادات”. وتابع “إنه مجرد تصعيد آخر ضمن سلسلة أحداث دفعت أسعار النفط الخام والمنتجات للارتفاع”. وقال محللون في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية ومقرها أوسلو إن حظر الواردات الروسية ربما يرفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل.

وقبل إعلان الحظر الأمريكي، رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2022 إلى 135 دولارا للبرميل من 98 دولارا، ولعام 2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات، قائلا إن الاقتصاد العالمي ربما يواجه “أكبر صدمات على الإطلاق في إمدادات الطاقة” بسبب دور روسيا الرئيسي. تأتي اضطرابات الإمدادات في وقت يستمر فيه انخفاض المخزونات على مستوى العالم. وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آرائهم انخفاض المخزون الأمريكي من الخام بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار.

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حذر أول أمس من أن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وقد يصل سعر البرميل إلى 300 دولار إن لم يكن أكثر”. وقال إنه من المستحيل استبدال نفط روسيا في السوق الأوروبية بسرعة، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق أكثر من عام، وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، الذين سيكونون الضحايا الأساسيين.