نفط برنت يتجاوز 130 دولار للبرميل

تجاوز نفط برنت 130 دولار للبرميل مع أنباء عن نية الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ قرار اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأميركا. ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين إن الولايات المتحدة مستعدة للسير في حظر واردات النفط الروسية دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت مصادر إن أسعار النفط قد تتخطى 200 دولار للبرميل إذا تم حظر النفط الروسي.

يأتي ذلك، فيما رفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، خططا لحظر واردات الطاقة. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الاثنين، إن ألمانيا تسرع من خططها لتوسيع استخدامها لمصادر الطاقة البديلة، لكنها لا تستطيع وقف واردات الطاقة الروسية بين عشية وضحاها.

وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بسبب تأخيرات في عودة محتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية وفي الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر الواردات الروسية.

المستشار الألماني اولاف شولتس، ذكر أمس الإثنين، أن واردات الطاقة الروسية “أساسية لحياة الأوروبيين اليومية”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة من دونها في هذه المرحلة، وفق قوله.

وكانت أسعار البنزين قد قفزت في الولايات المتحدة اليوم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بحدود 4.4 دولار

ووفقا لبيانات ذكرتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، فإن سعر البنزين تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 11ر4 دولار للجالون، والذي سُجل في تموز/يوليو من عام .2008

ووفقا لشركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يسبق أن دفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبدا مقابل البنزين.

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005 .