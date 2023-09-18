نفاذ سريع لتذاكر حفل فايا يونان بدار الأوبرا قبل حفلة لها في العراق، ومشاركة بمسلسل

أعلنت «دار الأوبرا السورية» نفاذ تذاكر حفل فايا يونان، وأشارت في تدوينة على فيسبوك :” جمهورنا الكريم نفدت البطاقات للأمسية الغنائية الموسيقية التي ستحييها فايا يونان والفرقة الموسيقية بإشراف: جورج طنوس يوم الأربعاء 20 أيلول 2023 على خشبة مسرح الأوبرا الساعة 8:00 مساءً.”

ونقلت تقارير صحفية أن فايا يونان ستتقاسم بطولة مسلسل “تاج” السوري وهو كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج «الصبّاح إخوان» لصالح MBC ــ يُعرض في رمضان 2024 ويصوّر بين لبنان وسوريا) مع النجمين بسّام كوسا وتيم حسن.

وأكدت فايا لصحيفة الأخبار اللبنانية أنّها وصلت لتوّها إلى بيروت قادمة من السويد حيث تقيم عائلتها، على أن تقصد دمشق للحاق بالبروفات قبيل الحفلة الذي ستسافر بعدها فوراً إلى بغداد، حيث تحلّ ضيفة على «معرض بغداد الدولي للكتاب» الذي يُختتم في 27 أيلول.