نفاد جميع بطاقات سباق أبوظبي للفورمولا وان

أعلنت حلبة مرسى ياس رسمياً عن نفاد جميع مقاعد المدرجات وباقات الضيافة الخاصة بسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان لعام 2022، المقرر اقامته الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويحظى السباق باهتمام عالمي هائل لاسيما بعد الأجواء الحماسية التي شهدها الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة من السباق الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحدث، الذي يمثل أضخم عطلة أسبوع ترفيهية في الشرق الأوسط، لاستضافة أكبر عدد على الإطلاق من متابعي السباق الذين يشهدون الأحداث مباشرة في الحلبة، ويصل عددهم إلى 70,000 مشجع، ليجلبوا مرة أخرى العالم إلى أبوظبي، الأمر الذي يعزز المكانة العالمية التي تحظى بها الإمارة باعتبارها مركزاً للأحداث الرياضية والتميز.

تمت إضافة مدرج جديد كلياً في حلبة مرسى ياس على طول المسار الشمالي المستقيم، مع خيارات الضيافة الجديدة كلياً ومن ضمنها Deck at Nine، التي تهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، والتي بيعت في وقت قياسي – قبل شهرين من موعد السباق.

ويرتفع مستوى التشويق والحماس إلى مستويات عالية، حيث ستعلن الحلبة قريباً عن أبرز الفنانين العالميين الذين سيحضرون لتقديم أروع العروض الفنية والموسيقية في الاتحاد بارك، في أمسيتي الخميس والأحد، مع حجز أربعة ليالي من الترفيه الموسيقي العالمي ضمن حفلات يا سلام لما بعد السباق، حيث أعلن عن حضور فرقة سويديش هاوس مافيا والمغني كندريك لامار لإحياء حفلي يومي الجمعة والسبت، لذلك يجب على من يرغب بالحصول على تجربة مذهلة والوصول إلى الدائرة الذهبية، الإسراع لترقية باقاتهم مع تبقي أماكن محدودة.

وفي تعليق له حول الإعلان عن بيع جميع المدرجات وباقات الضيافة بالكامل، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: “يسرني أشارككم أن جميع تذاكر جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان لهذا العام قد بيعت رسمياً، حيث شهدنا أسرع بيع كامل للتذاكر منذ إطلاق الحدث الافتتاحي في عام 2009. يتجه تركيزنا الآن إلى تقديم عطلة أسبوع أخرى حافلة بالترفيه وبمستوى عالمي مع استعدادنا لاستقبال عدد قياسي من المشجعين الذين سيحضرون من جميع أنحاء العالم إلى جزيرة ياس في تشرين الثاني/نوفمبر، مع ترقب المزيد من الإعلانات المذهلة التي ستصدر قريباً”.

وأضاف: “مع رغبة المشجعين القادمين من مختلف أرجاء العالم للتعرف على أجواء أبوظبي الفريدة وفعالياتها المذهلة في عام 2022، فنحن نستعد للحدث الذي يقام على مدار أربعة أيام لا مثيل لها في جزيرة ياس، والتي تشهد فعاليات تتنوع ما بين الحفلات التي يقدمها أبرز النجوم العالميين، وخيارات الطعام الفاخرة، وباقات الضيافة الجديدة كلياً. وبالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعدهم في سباق هذا العام، فإننا نخطط بالفعل لبيع تذاكر سباق العام المقبل في وقت أبكر من أي وقت مضى لضمان حصول المشجعين على فرصة للحجز المبكر، والتأكد من استمتاعهم بأجواء أبوظبي المميزة خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان”.

سيكون سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لهذا العام ختاماً مميزاً لموسم الفورمولا وان الحافل بالتشويق في حلبة مرسى ياس، ويمكن للجماهير أيضاً ترقب مجموعة من أروع العروض الموسيقية المذهلة مع حضور عدد من أكبر النجوم في العالم مع عودة حفلات يا سلام لما بعد السباق في الاتحاد بارك في جزيرة ياس.