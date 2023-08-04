نفاد تذاكر أول مباراة لـ ميسي خارج ملعبه بدقائق وبيعها بـ600 دولار بسوق إعادة البيع

نفدت تذاكر مباراة “إنتر ميامي” المقبلة خارج أرضه مع النجم ميسي ضد فريق “إف سي دالاس “(FC Dallas) في الدوري الأميركي لكرة القدم في غضون 10 دقائق فيما كان سعر تذاكر المبارة 299 دولاراً، مع وصول أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع الرسمي “إي إكس إس” (AXS) إلى أكثر من 600 دولار.، مما يظهر ضخامة المكاسب التي يجلبها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري المحترفين الأميركي.

وسيلعب ميسي، الذي وقّع مع فريق “إنتر ميامي” في يوليو الماضي، أول مباراة خارج ملعب فريقه الجديد يوم الأحد في إستاد “تويوتا” الواقع بمنطقة فريسكو في ضاحية دالاس الشمالية. تأتي المباراة ضمن دور الـ16 من بطولة “كأس الدوري”، وهي مسابقة كرة قدم سنوية بين أندية دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين والدوري المكسيكي الممتاز. كانت عملية البيع التي تمت في غضون 10 دقائق صباح الخميس هي الأسرع على الإطلاق لـ”إف سي دالاس”، وفقاً لمسؤولي الفريق.

ويتسع الملعب لما يقرب من 20 ألف مقعد لمباراة كرة القدم. توقع دان هانت، المالك المشارك لنادي “إف سي دالاس” سابقاً نفاد التذاكر خلال مقابلة مع بلومبرغ نيوز يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال إنه إذا تأهل كلا الفريقين إلى دور الـ16 “ستنفد التذاكر في غضون دقائق”. يرى هانت أن توقيع ميسي مع “إنتر ميامي” يشكل لحظة حاسمة لدوري كرة القدم الأميركي للمحترفين. مُضيفاً: “إنها أعظم صفقة في تاريخ الدوري”.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY ??



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | ?#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023