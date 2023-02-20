ما إن تكشفت أهوال كارثة الزلزال والأرواح التي أزهقها حتى سارع كثيرون لتفسيرات ترضي نفوسهم قبل النوم، وحين عجز كثيرون عن استيعاب هول الكارثة التي حلت بتركيا وسوريا، انطلقت نظريات المؤامرة التي تراوحت في تفسير الزلزال من غضب إلهي وحتى سلاح أمريكي تسبب به مثلما نقل عن تصريح قديم لرئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، الذي نقل عنه قوله إنه: “هناك أقمار صناعية من طراز Warrior يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف! وهي تخترق الأرض بعمق 5 كيلومترات مسببةً زلزالا قوته 7-8 درجات”.

صرح رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، بكلام خطير:



"هناك أقمار صناعية من طراز Warrior يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف! وهي تخترق الأرض بعمق 5 كيلومترات مسببةً زلزالا قوته 7-8 درجات". pic.twitter.com/u7ZHHb5ZTF — الصين بالعربية (@mog_china) February 18, 2023

ويأتي رد عقلاني عليه بالاستناد إلى العلم والمنطق حول الاستهتار بمواصفات البناء (لمقاوم الزلازل) والمواصفات المعتمدة “بتركيا وسوريا لإنشاء المباني الجديدة تستهدف تعزيز مقاومتها للهزات الأرضية وتخفيف أعداد الضحايا بحال وقوعها لكنه يتم تجاوزها لأسباب شتى بظل غياب رقابة فاعلة ويتم اللجوء لهكذا تبريرات للتعمية على الأسباب الحقيقية للخسائر الفادحة في الأرواح .:

وحين يأتي مسؤول بل خبير مثل رئيس وكالة الفضاء التركيّة سردار حسين يلدريم حين يزعم في تصريح تلفزيوني ، بأنه يُوجد أسلحة قادرة على إحداث زلازل. وشرح يلدريم تصريحه، بالقول بأنه لإحداث مثل تلك الزلازل يجب إرسال قضبان من التيتانيوم الكبيرة من الأقمار الصناعيّة إلى الأرض، لتخترقها حتى عُمق 5 كيلو مترات، فتُحدث زلزالاً.” فالأمر لا يعد أكثر من كونه تبريرا سياسيا يحاول الدفاع عن حزبه ورئيسه حين تحين ساعة المساءلة والمحاسبة في الانتخابات.

وبالطبع يتابع الملايين هذه التفسيرات عبر الشبكات الاجتماعية ويعاد تدويرها ونشرها بما لايفيد أحدا سوى اكتساب شعبية زائفة ترضي نرجسية ناشريها رغم الضرر الكبير الذي تلحقه بجهود تجدر تكريسها لتحسين جودة البناء لمواجهة الزلزال القادمة، وفهم أفضل لحركة الصفائح والفوالق والتي تستعد لها جيدا دول مثل اليابان والتي لا تأبه لزالازل بنفس الشدة وتحصل وكأنه حادث عابر لايتجاوز عدد الضحايا فيه العشرات!

(18 قتيل في زلزال بشدة 7.3 يضرب جنوب غربي اليابان)

ونشرت رويترز تفنيدا لهذه المزاعم حول برنامج هارب (High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP))

The earthquake in Turkey looks like a punitive operation (HAARP) by NATO or the US against Turkey.



The video shows lightning strikes, which are not normal in earthquakes, but always happen in harp operations. pic.twitter.com/Puv1Ns3GW3 — Snezhina Boahen (@SnezhinaBoahen) February 6, 2023

تكفي مراقبة خارطة الزلازل المباشرة على الإنترنت (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (واختصارها USGS) لمشاهدة الهزات اليومية حول العالم والتي قد تشهد هزات أقوى تظل ضمن الحدود الاعتيادية دون أضرار إلى أن يضرب زلزالا منطقة مأهولة. (لقطةلحال الهزات الخفيفة والزلازل منذ قليل)