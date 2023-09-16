نظرة مستقرة.. ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية؟

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند”A/A-1″ ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخرا.

ويعني تثبيت التصنيف الائتماني ثقة الوكالة في استمرار جهود السعودية في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وكالة ستاندرد آند بورز توقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط.

كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالسعودية.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى استمرار الحكومة السعودية في سعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.