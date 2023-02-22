أظهر تقرير ليل أمس الثلاثاء أنه في حال تم تغيير كفر إطارات السيارة في المملكة العربية السعودية فإن نظام ساهر المروري الإلكتروني سيسجل مخالفة لتلك السيارة.

وضمن برنامج “الراصد” الذي تبثه قناة “الإخبارية” السعودية، أكد المتخصص في السيارات ماجد الشيخي إنه عندما يغير السائق كفر إطارات سيارته إلى كفرات أكبر مما توصي به الشركة المصنعة للسيارة، فإن سرعة السيارة ستكون أكثر مما يظهر للسائق، فلو ظهر في عداد السيارة أنها تسير بسرعة 100 كلم/ ساعة فإن سرعتها في الواقع تكون 113 أو 114 أو 115 كلم/ ساعة.

فيديو | المهتم بمجال السيارات ماجد الشيخي: لو غيرت مقاس كفر السيارة ستأخذ مخالفة من "ساهر"#الراصد pic.twitter.com/vDdQ2AA4yE — الراصد (@alraasd) February 21, 2023

وأوضح الشيخي أنه بعد تكبير مقاس كفر الإطارات يجب برمجة كمبيوتر السيارة على المقاس الجديد كي تصبح السرعة الحقيقية متساوية لما يظهر في عداد السيارة.

نظام ساهر المروري

ساهر هو نظام لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية في السعودية التي تسجل نسباً مرتفعة للوفيات خلال حوادث الطرق.

وانخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث في السعودية من 27 وفاة لكل 100 ألف في العام 2016 إلى 13.17 وفاة لكل 100 ألف في 2021، لأسباب منها نظام ساهر، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في المرور السعودي.

وتسعى وزارة الداخلية السعودية إلى تخفيض النسبة إلى الثلثين أي إلى ثماني وفيات لكل 100 ألف خلال العام 2030.