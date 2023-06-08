دعت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة جميع الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية، إلى تركيب نظام أمان الذي تشرف عليه هيئة الوقاية والسلامة، وتنفذه شركة ساند، إذ يقوم الجهاز بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات ساند لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.

وأكد المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، بضرورة تركيب نظام الإنذار المبكر “أمان” الذي يقوم بدوره في تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها، ويعمل النظام على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحرائق في المنشآت والتأكد من فعاليتها، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة في الشارقة، مشيرا إلى أن النظام يساعد على الكشف المبكر عن وجود حرائق والتعامل معها بدون أي خسائر في إحدى أبراج إمارة الشارقة والتي كانت مزودة بجهاز ونظام أمــان.

وأضاف الكتبي، منذ بدء العمل على جهاز أمان تم تركيب ما يزيد على 7753 جهاز أمان في مختلف مناطق الشارقة، ونعمل ضمن خطة استراتيجية من أجل تغطية كل المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، حيث يعتبر تركيب (أمان) إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة، تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة

وأوضح الكتبي، نسعى للوصول إلى امتثال 100% من ملّاك مستثمري العقارات والمنشآت والمرافق في إمارة الشارقة، التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث وتعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة.

ويعتبر “أمان” النظام المعتمد بإمارة الشارقة، إذ يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام أمان لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة، ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة، ويتصل النظام بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة. ويرتبط النظام بغرفة تحكم على أعلى المستويات والمعايير الدولية في مركز العمليات وإسعاد المتعاملين في شركة سـانــد، بالتعاون مع “هيئة الوقاية والسلامة” لترجمة استراتيجية إمارة الشارقة المتعلّقة بتعزيز ركائز الأمن والسلامة، ونشر الوعي حول أفضل السبل للوقاية من الحوادث والحرائق، من أجل الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الأخطار.