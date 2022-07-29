فادي طنّوس by فادي طنّوس

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11547 وظيفة تعليمية عبر نظام جدارة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نظام جدارة الإلكتروني
أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن حاجتها لـ11547 معلماً، مشيرة إلى أن على الراغبين التقدم للوظيفة عبر نظام “جدارة” الإلكتروني على منصة مسار التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولفتت الوزراة في بيان لها نشر على وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن التعاقد سيتم بحسب النظام الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي المقبل.

ونقلت “واس” أن مواعيد التقدم للوظائف عبر نظام “جدارة” الإلكتروني سيكون بين يومي 31 تموز/يوليو الجاري والسابع من آب/أغسطس المقبل، على أن تعلن أسماء المقبولين في 13 آب/أغسطس.

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