أفاد تقرير صباح اليوم الأربعاء أن نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، حديثاً، يعد أكبر الأنظمة الجديدة في المملكة العربية السعودية بنحو 700 مادة.

وقال الكاتب الصحافي السعودي عبدالله البرقاوي؛ نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” المحلية، إن نظام المعاملات المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء، يجسد اهتمام ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

‫وتشير معلومات أولية عن نظام المعاملات المدنية، بحسب تقرير الصحيفة الإلكترونية، إلى أن النظام يعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في السعودية؛ لشموله على أكثر من 700 مادة، بالإضافة إلى أن النظام سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وسيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.

وتشير مسودة المشروع الذي رُفع مؤخراً إلى أن النظام يتكون من تمهيد وثلاثة أقسام، ويقدم التمهيد نظرية متكاملة عن أهلية الشخص، وعن الحق والعقار والمنقول، ونظرية الموطن.

ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب، القانون أو النظام).

ونص النظام على التعويض عن الضرر؛ إذ تم تنظيمه، وإيجاد المعايير وكيفية التقدير. ونص على التعويض عن الضرر الأدبي.

وخُصص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقداً من العقود المعروفة، وتضمن أحكاماً تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.

وخُصص القسم الثالث للحقوق العينية الاصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع “صكوك الانتفاع”، وغيرها.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان وافق، مساء أمس الثلاثاء، على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.

ونظام المعاملات المدنية هو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير/شباط 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

ومن المفترض أن تنشر جريدة أم القرى؛ الجريدة الرسمية في السعودية، في وقت لاحق، القواعد المنظمة لنظام المعاملات المدنية ليصبح قانوناً سارياً في المملكة العربية السعودية.