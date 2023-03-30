السعودية: التعديلات المرتقبة على نظام العمل ليست نهائية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن التعديلات المقترحة على نظام العمل لم تعتمد بعد وتمت مشاركتها مع الجهات والأفراد لمعرفة مدى ملاءمتها.

وقالت وزارة الموارد البشرية، تعقيباً على ما نشر في صحيفة “عكاظ” المحلية، إن ما تم نشره هي تعديلات سابقة ومقترحة تمت مشاركتها عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بهدف مشاركة جميع الجهات والأفراد، واستطلاع آرائهم لمعرفة مدى مناسبة بعض التعديلات من عدمها، موضحة أنها مقترحات في مجملها، ولا تتم إلا بعد اعتمادها حسب الإجراءات والصلاحيات المتبعة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان من قبل الوزارة في حال صدور أي تعديلات معتمدة على نظام العمل.

وكانت صحيفة “عكاظ” نشرت، أمس الأربعاء، تقريراً بعنوان (31 تعديلاً مرتقباً في نظام العمل.. الأجور وساعات العمل) تناولت فيه أبرز التعديلات المقترحة والمواد الجديدة على نظام العمل الجديد في المملكة، وهو ما أثر ترقب ملايين العاملين السعوديين والأجانب في المملكة للقانون الذي سيخضعون له بعد إقراره الذي تأخر كثيراً.

وقالت الصحيفة في تقريرها المطول، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، إن هناك “31 تعديلاً منوعاً وشاملاً على نظام العمل قيد الدراسة، رغم مضي 25 شهراً على طرحه كمشروع تعديل في منصة استطلاع”.

وكان من المفترض أن يصدر قانون العمل الجديد مع نهاية مدة عرضه في منصة “استطلاع” أي في شهر فبراير/شباط 2021 وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقاً) قالت، في مطلع يناير/كانون الثاني 2021، إنها رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة استطلاع الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية اعتباراً من 6 يناير/كانون الثاني 2021 ولمدة شهر من تاريخه، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل”.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم واصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.