أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة “الصكوك وأدوات الدين” وذلك ابتداءً من 9 أكتوبر 2023 على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 31 مارس2024.

وأبانت الهيئة في بيان، أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية.

نظام التداول البديل (ATS) هو مكان تداول غير تبادلي يجمع بين المشترين والبائعين في المعاملات، يتميز بأنه مسجل كوسطاء أو تجار وليس منظمة كبورصة مثل البورصات التقليدية، وحتى تقوم أنظمة التداول البديلة بعملها يجب أن تأخذ الاعتماد أو الموافقة من قبل هيئة السوق المالية، و ATS هو مصطلح تنظيمي أميركي وكندي، والمصطلح المقابل له في أوروبا ودول أخرى حول العالم يعرف باسم مرفق تجاري متعدد الأطراف (MTF).

ويلعب نظام التداول البديل (ATS) دوراً مهماً في الأسواق العامة كبديل لأسواق الأوراق المالية التقليدية للوصول إلى سيولة السوق أو مدى سرعة بيع الأصل للسلع أو الخدمات، ومفيد بشكل خاص لمستثمرين والتجار المحترفين الذين يرغبون في تسريع عمليات تداول كبيرة من الأوراق المالية, حيث يمكنهم تقليل التأثير الذي قد تحدثه التداولات الضخمة على سعر الورقة المالية والانحراف في سعر السوق اعتماداً على القيمة السوقية للأوراق المالية وحجم التداول، وذلك لأن التداول الذي يتم اجراءه على نظام التداول البديل غير متاح للجمهور وهناك أيضا عدد أقل من القواعد المعينة مقارنة بالأسواق التقليدية، وفق لـ”مال”.

وفيما يخص المقابل المالي بينت هيئة السوق المالية انه يجب على مقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال السوق أن يدفع للهيئة مقابلا ماليا قدره 25,000 ريال عند تقديم طلب الترخيص، وذلك لغرض دراسة الطلب المقدم. وبعد الحصول على الترخيص، يتطلب من السوق المرخص لها من فئة نظام التداول البديل في المملكة. أن تدفع للهيئة مقابلا ماليا سنويًا قدره 150,000 ريال، لاستمرار ترخيص ممارسة أعمال السوق الممنوح لها ويستحق المقابل المالي السنوي لاستمرار الترخيص في تاريخ 30 من شهر يونيو من كل عام.

ودعت الهيئة المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل.

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، فإنه يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بناء على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.

وكانت الهيئة قد اعتمدت في تاريخ 22 يونيو 2022 لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، استمراراً لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعماً لنموها وازدهارها وسعياً لتلبية احتياجات المشاركين فيها.

#إعلان | بهدف تطوير السوق الثانوية للصكوك وأدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين والمنتجات..

هيئة السوق المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل"https://t.co/WXco0BdMZe pic.twitter.com/mhm66vfUKu — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) October 9, 2023