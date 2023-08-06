مويضي المطيري by مويضي المطيري

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المجلس الصحي السعودي :نظام إلكتروني لمحاصرة “السكري”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

بدء المركز الوطني للسكري بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لداء السكري، بهدف محاصرة المرض من خلال رصد مؤشراته.

حيث شرع المجلس الصحي السعودي في العمل على تنفيذ مشروع النظام الإحصائي الإلكتروني (سندك)، الذي يستهدف محاصرة السكري، وذلك عبر قاعدة بيانات تتكون من معلومات تختص بموارد مراكز داء السكري بالقطاعات الصحية المختلفة وأهم مؤشرات خدماتها.

جاء ذلك في سياق خطاب صادر عن المجلس الصحي السعودي بشأن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسكري، والمتضمن “قيام المركز الوطني للسكري بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لداء السكري”.

وأوضح المجلس في خطابه وفقا لـ”أخبار 24″، أن من ضمن تلك الأهداف والمبادرات مشروع النظام الإحصائي الإلكتروني (سندك)، الذي يختص بموارد مراكز داء السكري بالقطاعات الصحية المختلفة وأهم مؤشرات خدماتها، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس مدى التقدم في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للسكري بطريقة إلكترونية منتظمة يتم جمعها سنوياً.

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