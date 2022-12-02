نصيحة لمدينة نيوم في السعودية: الدراجة الكهربائية مستقبل التنقل

يطمح تاكو كارلييه الشريك المؤسس في شركة “فان موف” نشر ثقافة استخدام الدراجة الإلكترونية لتصل إلى مليار مستخدم حول العالم.

ويقول الهولندي الذي صمم دراجة إلكترونية عصرية بالاشتراك مع شقيقه ليتس إن الدراجة الكهربائية ستكون حلاً للمدن المزدحمة.

ما هي الدراجة الكهربائية؟

شبيهة للدراجة الهوائية مزودة بخصائص وإمكانيات إضافية

محرك كهربائي يدعم حركة الدراجة بشكل جزئي

بطارية قابلة للشحن تزود المحرك بالطاقة

وحدة تحكم لصنع توازن بين جهد الدراجة وبين الطاقة الكهربائية التي يضيفها المحرك

شاشة إلكترونية توضح حالة البطارية

ورغم أن فكرة الدراجة الإلكترونية بدرت إلى ذهن الشقيقين كارلييه قبل 16 عاماً خلال زيارة لهما إلى نيويورك إحدى أكثر مدن العالم ازدحاماً وهما الهولنديان المعتادان على ركوب الدراجة الهوائية، إلا أن اختبارها ونضوجها احتاج لكثير من الجهد والأفكار الإبداعية، كونهما أرادا تقديم منتج مختلف عن الدراجة الهوائية التقليدية.

مميزات ركوب الدراجة الكهربائية

تحتاج إلى مجهود أقل من الذي يتم بذله خلال ركوب الدراجة الهوائية التقليدية

تناسب الجميع بالأخص الذين يشعرون بالإرهاق أثناء ركوب الدراجة الهوائية العادية

سرعة الدراجة الكهربائية أكبر من نظيرتها الهوائية كونها تعتمد على الدمج بين قدرة الدراجة وقدرة البطارية الداعمة

في حال عدم الرغبة باستهلاك البطارية والمحرك يمكن استخدامها كدراجة هوائية تقليدية وذلك بنزع البطارية منها

سعرها يتراوح بين 2500 و3500 دولار

مزودة بإضاءة وأقفال مدمجة

مزودة بأجهزة تتبع ضد السرقة

صديقة للبيئة

ووضع الأخوان كارلييه في خطتهما خلال تصميم دراجتهما الإلكترونية الكثير من المعايير التي تساعد في جذب الناس لاستخدمها. وقال تاكو كارلييه خلال مقابلة مع “وول ستريت جورنال”:

أعتقد أننا كنا أول من رأى فرصة ما يمكن أن تفعله الدراجات الإلكترونية لتغيير المدن. في أمستردام حوالي 50% من التنقلات تتم على دراجة الهوائية. هذا سهل لأن طبيعة الأرض فيها منبسطة، وتتمتع بمناخ مثالي لركوب الدراجات وهي مدينة صغيرة جدا. إذا كنت ترغب في التنقل على دراجة في نيويورك، فهذا أكثر صعوبة”.

وركز الأخوان كالييه على 3 نقاط هي:

القدرة على ركوب الدراجة بملابس عادية السلامة الحماية من السرقة

لماذا تعد الدراجة الكهربائية خياراً جيداً في المدن المزدحمة؟

ليست بحاجة للوقود

لا يصدر عنها انبعاثات أو غازات مثل ثاني أكسيد الكربون

سهلة الاستخدام

تعد وسيلة مهمة للممارسة الرياضة

سعرها وتكلفة صيانتها رخصية

لا يحتاج راكبها لرخصة قيادة

وتحدث كارلييه على أهمية استخدام الدراجة في المدن الكبرى وكيف ستقلل من الازدحام والانبعاثات الضارة بالبيئة “أعتقد أن الدراجات الكهربائية هي واحدة من أكثر طرق النقل فعالية. لذلك أرى أنه في السنوات القادمة سنرى زيادة هائلة في راكبي الدراجات في جميع المدن الكبرى في جميع أنحاء هذا الكوكب”.

سلبيات الدراجة الكهربائية

لا تصلح للمسافات البعيدة كالتنقل بين المدن

لا تصلح خلال الطقس العاصف

تحتاج لمسارات خاصة في المدن المزدحمة بالسيارات

وزنها أثقل من الدراجة الهوائية التقليدية كونها تحتوي على بطارية ومحرك

نصيحة لمدينة “نيوم”

واقترح كارلييه في سياق مقابلته مع “وول ستريت جورنال” على المملكة العربية السعودية استخدام وسائل النقل الكهربائية في مدينة “نيوم” التي من المقرر تشييدها قريباً وقال:

“يجب خلق مساحة لوسائل النقل الكهربائية كالدراجات الكهربائية، والسيارات الكهربائية الصغيرة… لذا، أنصحهم بوجود العديد من المقابس في الشوارع وإيجاد مساحة لذلك”.