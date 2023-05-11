ثنائية نظيفة لإنتر ميلان على غريمه إي سي ميلان في نصف نهائي دوري الابطال

حقق إنتر ميلان فوزا مهما على غريمه ميلان بذهاب نصف نهائي دوري الابطال بهدفين دون رد.

وإفتتح التسجيل البوسني إدين دجيكو في الدقيقة الـ 8 من عمر اللقاء.

ولم يحتاج الإنتر أكثر من ثلاث دقائق ليعاود التسجيل عن طريق اللاعب هنريك مختريان في الدقيقة ال11 بعد تمريرة رائعة من دي ماركو.

والتقى إنتر وميلان 235 مرة في كل المسابقات، وفاز إنتر في 87 مباراة، بما في ذلك آخر مباراتين بالدوري وكأس السوبر الإيطالي. وفاز ميلان 79 مرة وتعادلا في 69 مباراة.

ويذكر أن إنتر ميلان هو آخر فريق إيطالي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكان ذلك في عام 2010، ويأمل الفريق الصعود للنهائي وإعادة اللقب الذي غاب عنه 12 سنة.