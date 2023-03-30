أكد أحد أشهر مشاهير تويتر السعوديين أن تكلفة حضور البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا إلى حفل إبراهيم القرشي؛ إحدى أشهر علامات العطورات في السعودية، بلغت 500 ألف ريال (أكثر من 133 ألف دولار).

وعبر مقطع فيديو يظهر استقبال البلوغر كوكسال بابا في الحفل، كتب المغرد نايفكو في تغريدة “لحظة دخول كوكسال بابا لحفل ابراهيم القرشي، تكلفة حضوره للحفل نصف مليون ريال سعودي”.

لحظة دخول كوسكال بابا لحفل ابراهيم القرشي، تكلفة حضوره للحفل نصف مليون ريال سعودي pic.twitter.com/pmQUPpSZBG — نايفكو NAIF (@naifco) March 29, 2023

ويظهر كوسكال بابا في الفيديو وقد تجمع حوله العشرات وهم يمازحونه وهو يضرب أحدهم على يده كعادته، حين يقوم أحد ما بالاستهزاء به ليتلقى الصفعات ويثير موجة ضحك ومن حوله مئات الجوالات والكاميرات توثق الحدث.

كوسكال في مصر يثير أزمة سياسية

تستعين كثير من الشركات في المنطقة العربية بكوكسال بابا للترويج لمنتجاتهم، وفي مطلع العام 2022 زار مصر للترويج لأحد مطاعم مدينة 6 أكتوبر، واستقبل عند وصوله إلى المطار بطريقة مثيرة للجدل، إذ كانت بانتظاره سيارة فارهة ورافقه عشرات الحراس الشخصيين والكاميرات ومئات المعجبين.

واعتبر عدد من النواب المصريين أنه أثناء زيارة البلوغر كوكسال بابا جرت إهانة العلم المصري حيث قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية، مع برنامج “آخر النهار” المحلي، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب زيارة كوكسال بابا وطريقة استقباله داخل مصر وما حدث بها من تجاوزات وبالأخص إهانة العلم المصري.

وأضافت النائبة بأنها تقدر كوكسال بابا، “لكن حديثه في الفيديوهات يتنافى مع قيم المصريين، كما أن وضع العلم المصري خلفه على كرسي عال مرفوض تماما، وهذه الأمور يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وهناك طريقة أخرى لعمل دعاية محترمة جداً”.

شعبية

نشر كوكسال بابا، حين كان في مصر، صورة عبر خاصية ستوري على حسابه في إنستغرام لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وأرفقها بتعليق “مصر.. هل أنتم مستعدون؟”، ونشر صوراً له في مطار القاهرة الدولي وأرفقها بذات التعليق.

ويحظى البلوغر التركي كوكسال بابا بشعبية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في العالم العربي، حيث يستحضر المستخدمون صوره ومقاطع مصورة له للتعبير عن مواقف يومية عدة، وبدأت شهرة كوكسال في 2016 بعد ظهوره في فيديو أثناء مشاجرة مع رجل ضخم البنية، وحصد هذا الفيديو أكثر من ستة ملايين مشاهدة.

ويمتلك أكثر من 3.5 مليون متابع على حسابه بموقع إنستغرام ومثلها تقريباً في موقع تيك توك، وحصل على الذراع الذهبية من منصة “يوتيوب”، بعد تخطي قناته الخاصة مليون مشترك في 2021.