احتلت 5 مدن عربية نصف قائمة المدن العشر الأكثر أماناً للسياحة والإقامة حول العالم وفق مؤشر “نومبيو” لعام 2023.

ووفق المؤشر حلت كينغداو شاندونغ الصيني في المرتبة الأولى، في حين تراجعت العاصمة الإماراتية أبوظبي للمركز الثاني، تلتها الدوحة في قطر في المركز الثالث.

وينشر “نومبيو” تقارير سنوية منذ عام 2009، بناء على معدلات الجريمة في البلدان حول العالم. يتم قياس مؤشر الجرائم وفقا لقوانين الدول، حيث توجد أفعال تشكل جرائم في بعض الدول بينما لا تعتبر جرائم في بعض الدول الأخرى، مما يعطي مقياساً حقيقياً لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المعمول بها.

ويبني مؤشر “نومبيو” ‏نتائجه؛ بناءً على إجابات الجمهور عن أسئلة متعلقة بمستويات السلامة والأمان والتلوث والجريمة وعدم الشعور بالمخاطر والقلق وذلك في 416 مدينة في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن العاصمة الفنزويلية كراكاس تعد الأخطر حول العالم.

وكان من ضمن المراكز العشرة الأولى 3 مدن إماراتية هي بالإضافة إلى أبوظبي الشارقة التي حلت في المركز الرابع ودبي السابعة.

وكانت العاصمة العُمانية مسقط في المركز العاشر.

وفي ما يلي ترتيب المراكز العشرة الأولى:

كينغداو شاندونغ – الصين: 90.7 أبوظبي – الإمارات: 88.8 الدوحة – قطر: 85.5 تايبه – تايوان: 84.9 الشارقة – الإمارات 84.1 كيبيك – كندا: 83.9 دبي – الإمارات: 83.6 زيوريخ – سويسرا: 81.7 ميونيخ – ألمانيا: 81.2 مسقط – سلطنة عُمان: 79.9