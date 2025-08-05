نصائح لضمان السلامة من الحرائق في الصيف

مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في بعض دول المنطقة، تتفاقم مخاطر الحرائق والسلامة العامة بشكل كبير خلال فصل الصيف، حيث تتحول بعض المنتجات المستخدمة يوميًا مثل الأجهزة الكهربائية التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو أنظمة الشحن غير السليمة، أو السيارات التي تتعرض لحرارة زائدة إلى مصدر خطر للحرائق، خصوصًا عند تجاهل التدابير الوقائية الأساسية. وللحد من هذه المخاطر، تعتمد الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة على أكواد ومعايير وبروتوكولات السلامة الصادرة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) لتعزيز ثقافة الوقاية من الحرائق، وذلك عبر إجراء حملات التفتيش والتدريب والاستعداد للطوارئ. في هذا الصيف، اتخذوا خطوات بسيطة ولكن ضرورية لحماية منازلكم وأماكن عملكم ومجتمعاتكم من خلال الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الدليل للسلامة والوقاية من الحرائق.

المباني السكنية والتجارية

سواء كنتم في المنزل أو في مكان العمل، تعتمد السلامة من الحرائق على البنية التحتية السليمة والسلوك المسؤول، لذا من الضروري أن يكون جميع السكان أو الموظفين على دراية تامة ببروتوكولات السلامة من الحرائق الأساسية، والالتزام بالتدابير الوقائية التالية:

1. صيانة أنظمة التبريد قبل الصيف

إجراء الصيانة اللازمة لجميع مكيفات الهواء والمراوح، والتأكد من أنها نظيفة وسليمة وخالية من الغبار المتراكم قبل تشغيلها لفترات طويلة، لأن الصيانة الدورية تمنع حدوث ارتفاع في درجة الحرارة وبالتالي تقليل خطر حدوث حريق كبير.

2. تجنب تحميل المقابس الكهربائية أكثر من طاقتها

إن استخدام عدة أجهزة كهربائية في مقبس واحد قد يؤدي إلى ارتفاع حرارته، وبالتالي زيادة احتمال حدوث الحرائق الكهربائية.

3. تخزين المواد القابلة للاشتعال بشكل آمن

ينبغي تخزين السوائل والمواد القابلة للاشتعال في أماكن مظللة وجيدة التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة المرتفعة، ويشمل ذلك المواد المستخدمة في المنازل مثل زيوت الطهي، الدهانات، مواد التنظيف، والمنتجات التي تحتوي على الزيوت أو الكحول، بالإضافة إلى الورق والكرتون والأقمشة والبلاستيك والخشب.

4. تركيب أجهزة إنذار الدخان واختبارها بانتظام

يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان في جميع غرف النوم وخارجها وفي مختلف طوابق المنزل، واختبارها مرة على الأقل كل شهر، كما التأكد من اختبار وصيانة نظام إنذار الحريق في مكان العمل.

5. وضع مطفآت الحريق في أماكن يسهل الوصول إليها

على الرغم من أن مهمة إطفاء الحرائق هي من اختصاص رجال الإطفاء، إلا أن وجود مطفأة حريق في المنزل أو مكان العمل يساعد في السيطرة على الحرائق الصغيرة أو تسهيل عملية الهروب من منطقة الحريق. ويجب استخدام المطفأة من قبل شخص مدرب على طريقة استخدامها.

6. إبقاء مخارج الطوارئ سالكة

يجب إبقاء السلالم والممرات ومخارج الطوارئ سالكة وخالية تمامًا من أي عوائق، لأن الوقت عامل حاسم للخروج الآمن من مكان الحريق.

السلامة على الطرقات

تشكل المركبات سواء الدراجات النارية أو السيارات أحد أبرز مصادر الحرائق خلال أشهر الصيف. وقد أصدرت سلطات الدفاع المدني في معظم دول المنطقة تحذيرات متكررة تدعو فيها الناس إلى توخي الحذر الشديد. وإليكم بعض الإرشادات للحفاظ على سلامتكم على الطرقات وتجنب الحرائق.

1. عدم ترك مواد سريعة الاشتعال داخل السيارة

تعتبر عبوات المياه البلاستيكية ومعقمات اليدين والمناديل المبللة والعطور منتجات معرضة للاشتعال في حال تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة، لذا تفقدوا سيارتكم بعد استخدامها كل مرة للتأكد من عدم ترك أي من هذه المواد بداخلها.

2. تجنب وضع الأجهزة الكهربائية على لوحة القيادة

ينبغي عدم ترك الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن السريع والأجهزة التي تعمل بالبطاريات تحت أشعة الشمس المباشرة، لأنها قد تنفجر وتتسبب في نشوب حريق.

3. إجراء صيانة دورية للسيارة

يتعين فحص بطارية السيارة والأسلاك وأنظمة التبريد بشكل منتظم، كما ينصح بفتح خزان الوقود مرة واحدة يوميًا عند ركن السيارة لإخراج الحرارة منه.

وسائل التنقل الكهربائية

بالرغم من مزاياها البيئية، قد تكون وسائل التنقل الكهربائي مثل الدراجات والسيارات الكهربائية عرضة لمخاطر الحرائق، كونها تعتمد على بطاريات الليثيوم أيون التي قد تشتعل بسرعة وينبعث منها غازات ضارة عند الاحتراق. ولضمان سلامتكم، إليكم أبرز التدابير الاحترازية للحفاظ على سيارتكم الكهربائية وتقليل المخاطر المحتملة:

1. شحن أجهزتكم في بيئة آمنة ومناسبة

ينبغي استخدام أجهزة الشحن المعتمدة من الشركة المصنعة فقط في المناطق الجافة، جيدة التهوية، والمنخفضة الازدحام للحد من خطر ارتفاع درجة الحرارة ونشوب الحرائق.

2. تجنب استخدام الوصلات أو المحولات المتعددة المقابس

قد تزيد هذه الوصلات والمحولات من خطر التحميل الكهربائي الزائد، مما قد يتسبب في نشوب حريق أثناء شحن البطارية.

3. فحص أجهزة الشحن والكابلات بانتظام

يتعين فحص معدات الشحن بانتظام للتأكد من عدم وجود أسلاك متآكلة أو تالفة أو مهترئة ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

4. وضع معدات الشحن في مكان آمن لا يسبب أي خطر

يجب إبعاد مراكز الشحن عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وعن مصادر المياه أو المواد القابلة للاشتعال.

5. استشارة كهربائي متخصص قبل تركيب أجهزة شحن السيارات أو الدراجات الكهربائية في المنزل

ينبغي التأكد من قدرة النظام الكهربائي في المنزل على شحن الدراجات الكهربائية لتفادي الأعطال أو الحرائق الناتجة عن مشكلة في الأسلاك أو ارتفاع درجة الحرارة.

من خلال الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة الصادرة عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، يمكنكم الاستمتاع بصيف أكثر أمانًا وراحةً وهدوءًا، يوقيكم من خطر الحرائق. واحرصوا دائمًا على استشارة متخصص معتمد لضمان الامتثال الكامل لمعايير السلامة.