استناداً إلى خبرة طويلة تمتد لأكثر من مائة عام في إتقان صنع القهوة، شارك خبراء “لافاتزا“، بعض النصائح التي تجعل محبيها خبراء حقيقيين في إعدادها، ومن أجل تجربة حسية تحول القهوة إلى طقوس حقيقية.

إعطاء الأولوية للنضارة والرائحة

تعد القهوة مادة حساسة، عندما تتعرض لمواد خارجية (مثل الأكسجين على سبيل المثال)، يمكن أن تتأثر خصائها، بل وتتغير.

تعطي حبوب القهوة الكاملة نتيجة فائقة من حيث الرائحة والنضارة. وتؤدي عملية طحن الحبوب إلى سحب جميع المركبات التي تمنح القهوة مذاقها اللذيذ ورائحتها المميزة، من أجل تجربة غامرة تغلب على كل الحواس حتى قبل الرشفة الأولى. إذا قمت بطحن قهوتك قبل تخميرها مباشرة، فسيكون ذلك من أكثر أكواب القهوة الطازجة التي ستصنعها على الإطلاق.

انتبه لطريقة الطحن

للحصول على نتيجة ممتازة في كوب القهوة، يجب تحديد طريقة الطحن بدقة بناءً على نظام الاستخلاص المختار، وستختلف نتيجة الطحن وفقاً لمقدار الضغط المستخدم في كل طريقة.

وبالترتيب لدينا ما يلي:

الطحن الناعم جداً مثالي لتحضير القهوة التركية ç الاستخلاص لا يتضمن الترشيح.

الطحن الناعم مثالي لتحضير الإسبريسو ç الاستخلاص عند ضغط 9 بار تقريباً، ليتم ضبطه أخيراً للحصول على استخلاص مثالي في الكوب بقياس 25/30 بوصة تقريباً.

الطحن المتوسط/الناعم مثالي لتحضير وعاء الموكا ç الاستخلاص عند ضغط 1 بار تقريباً.

طحن متوسط/خشن مثالي لتحضير القهوة بالترشيح ç الاستخلاص تحت الضغط المحيط.

– التخزين عامل أساسي

بمجرد فتح العبوة، يوصي خبراء “لافاتزا” بتخزين القهوة في وعاء محكم الإغلاق، وفي مكان بارد وجاف بعيداً عن مصادر الضوء والحرارة. ستساعد هذه الاحتياطات في الحفاظ على نضارة حبوب القهوة لفترة أطول.

– اجعلها من طقوس القهوة

قد يفضل بعض الناس القهوة المطحونة المريحة للحصول على قهوة أسرع وأسهل في المنزل. لكن طحن حبوب القهوة يمنحها مذاقاً مختلفاً تماماً، حيث ينتج عنه ليس فقط نكهة غنية وأكثر نضارة، ولكن الطريقة نفسها تضفي بشكل طبيعي ردود فعل إيجابية على صباحك، وتحول عادة القهوة اليومية إلى أحد الطقوس التي تعزز بقية اليوم، ليس بالكافيين فقط، ولكن أيضاً بالتركيز والسعادة.

تكشف شركة القهوة الإيطالية “لافاتزا عن هذه النصائح في إطار التزامها ببناء عالم أفضل عن أسرار حبوب القهوة هذه للسماح لعشاق القهوة في الإمارات بالغوص في عالم لا مثيل له من النضارة، والنكهة القوية والخبرة

مجموعة النصائح تلك موجهة لمحبي شرب القهوة لمساعدتهم على إجادة تحضيرها بما يضفي مزيداً من السعادة والاستمتاع برائحتها ومذاقها. ويمكن لكل شخص اكتشاف الجودة الفريدة لحبوب القهوة والانطلاق في رحلة حسية تتجاوز المذاق الفوري. ويعني ذلك الاهتمام بالتفاصيل بأقصى قدر من العناية والتركيز، ولا شك أنه نهج يتماشى تماماً مع عشاق القهوة الذين يحبون الانغماس في طقوس تحضيرها الفريدة.