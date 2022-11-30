نصائح لتجنب الوقوع في الديون   

لا شك أن الاستدانة والاقتراض هما أسهل الحلول التي يلجأ إليها البعض، لكن سهولة الاقتراض تقابلها صعوبة شديدة في السداد، تجعل من حياة الشخص “هما بالليل ومذلة بالنهار”.

ولتجنب الوقوع في هذه المعضلة، قدم الكثير من الخبراء والمتخصصين مجموعة من النصائح المهمة، التي ستحمي الشخص لو طبقها بدقة.

نصائح غالية لعدم الوقوع في الديون

اعتمد قاعدة (50-30-20 )

هذه القاعدة تسهل الكثير على رب المنزل، فهي تعني تقسيم الراتب الشهري على أسس ثلاثة:

– 50 بالمئة لأساسيات وضروريات البيت مثل الإيجار ومصروفات الكهرباء والغاز والمياه، وكذلك الغذاء ومصروفات الدراسة والأبناء.

– 30 بالمئة على الكماليات مثل السفر والترفيه والتسوق.

– 20 بالمئة للادخار، وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة مثل المرض مثلا، أو ارتفاع مفاجئ في الفواتير الشهرية، وتذكر دائما أن تقوم بزيادة المبلغ كلما حصلت على زيادة في الراتب لحماية نفسك من التضخم.

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صندوق الطوارئ

يفضل أن يكون صندوق الطوارئ مستقلا عن المبلغ المدخر، فالحياة مليئة بالمفاجآت، ويمكن أن يساعد صندوق الطوارئ في تجنب الديون، إذا ما خسرت وظيفتك أو إذا تعرضت لإصابة مفاجئة.

لا داع لبطاقة الائتمان

أغلق بطاقاتك الائتمانية إذا لم يكن لديك دخل ثابت يغطي عمليات السحب والشراء التي تقوم بها قبل حلول موعد استحقاق سدادها، فإن التأخر في السداد في الموعد المحدد يزيد من الدين بتراكم الفوائد على المبلغ الأصلي.

حذار من خداع البنوك

بعض البنوك تقدم عروضا للاقتراض في مقابل فائدة كبيرة، فلا تكن صيدا سهلا لهذه العروض ما لم تكن متأكدا من قدرتك على السداد في الموعد المحدد

اشتر الآن، ولا تدفع لاحقًا..ابتعد عن التقسيط قدر الإمكان

عود نفسك على شراء حاجتك في حدود إمكانياتك، وأن توفر ثمنها أولا ثم اشتريها، فإن ثمنها سيكون أقل بكثير من ثمنها بالقسط، ولا تلجأ للتقسيط إلا في حالات الضرورة كأن تتعطل الثلاجة أو الغسالة مثلا ولا تستطيع إصلاحها، وليس معك قيمتها النقدية، فعندئذ، ابحث عن أقل الأسعار بالقسط.

إغراءات الإنترنت

تمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بإعلانات التسوق ، التي تثير لعاب المستهلكين، ويعرف أولئك من أين تؤكل الكتف، فيضعون أمامك إعلانات لما تفكر فيه لمجرد أنك بحثت مرة عن شيء ما، فتجنّب الإغراء من التسويق عبر الإنترنت، فقد يضطرك لشراء أشياء غير ضرورية.

الاقتصاد في الإنفاق

العيش في حدود الإمكانيات المتاحة يمكن أن يزيد من مدخرات الشخص، فعليك بتجنب الإنفاق على ما يمكن الاستغناء عنه مثل الإنفاق على الترفيه والتسوق والمطاعم.

ترشيد استهلاك المرافق

لا شك أن فواتير المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والهاتف والإنترنت تزيد من فترة لأخرى، لذلك يجب متابعة فواتير هذه المرافق وترشيد استهلاكها والتأكد من إغلاق كل شيء عقب الاستخدام، وإصلاح أي عطب قد يزيد من الاستهلاك، مثل صنابير المياه، والحد من استهلاك باقات مكلفة من الإنترنت وفواتير المحمول.

زيادة الدخل

الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط، يعرض صاحبه لخطر الاستدانة، فربما يتم الاستغناء عنه لأي سبب، لذلك من الأفضل البحث عن عمل إضافي لزيادة الدخل.

تجنب الاقتراض إلا إذا كنت مضطرا

لا تقترض إلا إذا كنت مضطرا لذلك، والاضطرار لا يعني الحاجة لشراء الكماليات، كتغيير السيارة أو السفر للترفيه، أو شراء أحدث الهواتف باهظة الثمن.

وعليك بالتفكير جيدا قبل الاقتراض إذا كنت تنوي عمل مشروع بهذا القرض، فعليك بدراسة الجدوى واستشارة أهل الاختصاص.

التفكير باستمرار في سداد الدين

لا تنس أبدا أن عليك دينا، فإن ذلك سيجعلك تفكر في الاستدانة كلما وقعت في براثن الحاجة، فكر دائما في طرق لسداد الدين حتى لو اقتطعت ولو شيئا قليلا من ميزانيتك الشهرية فذلك يساعد على تقليل الدين والقضاء عليه بصفة نهائية.

التنقل

حاول المشي أو ركوب الدراجة الهوائية، أو استقل وسائل النقل العمومية بدلا من قيادة السيارة، فذلك سيقلل كثيرا من تكلفة وقود السيارة، وسيزيد أيضا من قدراتك البدنية والصحية.

اصنع بنفسك

تعلم المهام الأساسية مثل إصلاح الأشياء التي تتعطل في المنزل بدلا من الاستعانة بالفنيين، كذلك يمكنك قص الشعر، وحلاقة الذقن، وخياطة الملابس، لتوفير النفقات الإضافية.