5 نصائح لإدارة نفقاتك خلال الشهر الفضيل

شهر رمضان هو شهر الخير، والتقوى، شهر الروحانيات للجسد والعقل والروح، يدور في جوهره حول تنظيم سلوكنا وكبح رغباتنا في مواجهة الإغراءات. يقضي الصائمون أجمل الأوقات مع أفراد العائلة والأصدقاء وتكثر العزائم وتتنافس العائلات بين من سيقدم أشهى موائد الإفطار مما قد يزيد من المصاريف اليومية بالنسبة للبعض ما بين الموائد الشهية والديكورات الرمضانية والهدايا، لتشكل مصدر قلقاً للذين يعتزمون ادخار المال.

إلا ما يخفى عن البعض هو أن أحد اهم جوانب ضبط النفس التي تندرج تحت جوهر الشهر الفضيل هو تنظيم سلوكنا المالي، فبدلاً من الاستمرار في تجربة الإنفاق العشوائي وإجراء عملية شراء اندفاعية الواحدة تلو الأخرى، يجب أن يكون لدينا الانضباط الذاتي للالتزام بميزانيتنا.

إليكم بعض النصائح التي تقدمها بورفي مونوت، الرئيس التنفيذي لشركة Sav، والتي ستساعدكم في الاستفادة من شهر رمضان المبارك إلى أقصى حد:

درهم للدنيا ودرهم للآخرة

تتسابق الموائد في شهر رمضان لتقديم أفخم وجبات السحور والفطور، متناسيين أن الجوهر الحقيقي لهذا الشهر يكمن في المكاسب الروحية. لذا فبدلاً من الإسراف والتفاخر بالسفر المترفة، ننصحكم باختيار وجبات أبسط والتبرع بالمقابل ببعض المال للجمعيات الخيرية. وبهذه الطريقة، ستوفرون المال وتكسبون حسنات الشهر الفضيل في الوقت نفسه.

2 . احرص جيدا على نعمة الطعام

خطط لوجباتك في وقت مبكر وقم بتجهيز قائمة بقالة للوجبات التي سيتم تحضيرها خلال الأسبوع، بحيث يمكنك شراء ما تحتاجه بشكل منظم، فالذهاب إلى التسوق دون وجود قائمة يمكن أن يؤدي إلى مشتريات قد لا تلزمك أو فائضة عن حاجتك. تأكد أيضًا من استهلاك جميع الأطعمة في ثلاجتك قبل أن تفسد. هذا لن يوفر لك المال فحسب، بل إنه سيحمي البيئة ويوفر الغذاء في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من الناس من الجوع والفقر.

3 .رمضان ولمة العائلة

حاول تحديد عدد المرات التي ستتناول فيها وجبات الإفطار أو السحور خارج المنزل، لاعتبار أن وجبات المطاعم باهظة الثمن. بدلاً، لذا ننصحكم بتحضير الوجبات الشهية في المنزل ودعوة الأصدقاء والعائلة لمشاركة المائدة معكم. وبهذا، ستتمكنون من توفير المال والاستمتاع بصحبة العائلة والأحبة.

4 . اشتر الهدايا مبكراً

إذا كنت تخطط لتقديم هدايا للأصدقاء والعائلة خلال العيد، فابدأ التسوق مبكرًا. سيمنحك هذا مزيدًا من الوقت للعثور على أفضل الصفقات والخصومات. كما ستتجنب التسوق في اللحظة الأخيرة، لأنه من المرجح أن تدفع المزيد من المال مقابل الحصول على شيء ما بسرعة، مما قد يؤدي إلى زيادة نفقاتك بشكل كبير.

5 . عزز من فضائل الشهر الفضيل بممارسات صديقة للبيئة

تذكر التوفير في المرافق الخاصة بك خلال شهر رمضان. أطفئ الأضواء والمراوح عندما لا تكون في الغرفة، وحاول استخدام مكيف الهواء فقط عند الضرورة. هذا لن يوفر لك المال فحسب، بل إنه سيساعدك في تحقيق أهداف الاستدامة لمستقبل يحيا فيه الجميع ببيئة مثالية.

وبهذه النصائح ال خمس ستتمكن من متابعة مخططاتك في ادخار المال خلال شهر رمضان. وتذكر ان هدف هذا الشهر هو زيادة روحانياتنا وفعل الصالحات. لذلك، دعونا نحاول أن نضع في اعتبارنا إنفاقنا ونستخدم مواردنا بحكمة. رمضان كريم!