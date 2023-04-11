حذّر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الصحافيين من نشر الوثائق المسربة من البنتاغون قائلا إنه لا ينوي تأكيد صحة الوثائق المسربة لكن نشرها غير ضروري للشأن العام، ولا داع لنشرها على الصفحات الأولى من الصحف أو عرضها في التلفزيون، ويبدو أن سبب ذلك هو معلومات بالغة الخطورة تلحق أضرارا كبيرة بالبنتاغون مثل الأنظمة الأمريكية السرية التي تستخدم في أوكرانيا فضلا عن قوات أمريكية هناك والتجسس على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أنفسهم.

ويبدو أن تحذير كيربي جاء متأخرا بعد أن تصدرت الوثائق المسربة للعناوين في صحف أمريكية وأووربية عديدة وتسببت بإحراج وإرباك كبيرين للبنتاغون لأنها تكشف قيام الولايات المتحدة بالتجسس على حلفاءها مثل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وغيره في وثائق تم تأكيدها ونشرها على أنها أصلية من قبل صحيفة نيويورك تايمز وغيرها فقط في الأيام القليلة الماضية ، تحتوي على بعض الإفادات المحرجة. وقد دفع ذلك مسؤولي وزارة العدل والمخابرات الأمريكية إلى البحث عن مصدر التسريبات الذي يرجح أنه طرف أمريكي. أكدت شبكة سي إن إن يوم الإثنين بناء على إحدى الوثائق التي ظهرت على الإنترنت أن الولايات المتحدة تتجسس على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وهو كشف تسبب في “إحباط عميق” للمسؤولين في كييف.

John Kirby warns journalists not to report on leaked Pentagon documents.



"This is information that has no business in the public domain…It has no business…on the front pages of newspapers or on television." pic.twitter.com/625CxNIarI — Townhall.com (@townhallcom) April 10, 2023

تشير وثيقة الاستخبارات الأمريكية إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا قلقين بشأن اتخاذ زيلينسكي لقرار محتمل بضرب عمق الأراضي الروسية ، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب وربما دخول روسيا وحلف شمال الأطلسي في اشتباكات مباشرة.

يقول تقرير الاستخبارات الأمريكية ، الذي تم الحصول عليه من مصادر استخباراتية في الوثائق المسربة ، أن زيلينسكي في أواخر فبراير “اقترح ضرب مواقع انتشار روسية في روستوف أوبلاست الروسية” باستخدام طائرات بدون طيار ، لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى هذا الحد. والاحتمال الإضافي هو أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ربما تراقب مكتب الرئاسة الأوكرانية كجزء من الجهود للإشراف وحساب كيفية إنفاق عشرات المليارات من المساعدات المرسلة إلى كييف. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه “يبدو أن العديد من الوثائق قد تم إعدادها خلال فصل الشتاء كانت في متناول الموظفين الحاصلين على التصاريح الأمنية المطلوبة “.

تكشف الوثائق تفاصيل تقنية الأقمار الاصطناعية الحساسة المستخدمة في تعقب القوات الروسية مثل نظام أقمار اصطناعية متقدم، والذي كان حتى الآن سراً يخضع لتكتم شديد . وذكرت صحيفة الجارديان ورود ذكر لفرقة صغيرة من أقل من مائة من أفراد العمليات الخاصة من أعضاء الناتو ، فرنسا وأمريكا وبريطانيا ولاتفيا ، كانت نشطة بالفعل في أوكرانيا.