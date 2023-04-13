نشر صورة الأمريكي الذي سرّب وثائق البنتاجون السرية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن هوية الضابط الأمريكي المسؤول عن تسريب وثائق سرية بعد أسبوع من الفضيحة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع تداول الملفات السرية على الإنترنت، الشاب اسمه جاك تيشيرا هو الضابط الأمريكي البالغ من العمر 21 عاما وراء تسريب وثائق البنتاغون السرية التي تعد الخرق الأمني ​​الأكثر إحراجًا لأي إدارة أمريكية منذ نشر ويكيليكس على أكثر من 700000 وثيقة سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2013.

واعتقل جاك في نورث دايتون في ماساتشوسيتس بعد أن تم تضييق الخناق على الشاب بتعقب ما نشره على خادم الالعاب ديسكورد ومقارنة تفاصيل أثاث بيته الذي ظهرت في حواف بعض صور الوثائق المسربة، وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية للبنتاجون وأدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي، هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة أمس الأربعاء إن تيشيرا، الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي عشرين رجلا وفتى يجمعهم “الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله”. واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

يذكر أن قرابة مليون و250 ألف أمريكي يتمتعون بصلاحيات الاطلاع على وثائق سرية بحسب تقرير رصد ذلك.