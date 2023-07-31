نستله مصر تستهدف مضاعفة صادراتها من السوق المحلي

(موقع زاوية عربي) – قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان للأغذية إن الشركة، التي تمتلك مصانع في مصر، تستهدف مضاعفة حجم صادراتها من السوق المصري خلال العام المقبل مقارنة بالعام 2023 لكنه لم يكشف عن حجم الصادرات المستهدف.

ونستله مصر هي تابعة لشركة نستله السويسرية، التي تتواجد في مصر منذ العام 1870، والتي بدأت في تسعينيات القرن الماضي الاستحواذ على بعض خطوط إنتاج الآيس كريم والمياه المعدنية. وتمتلك نستله مصر حالياً 65 خط إنتاج في أكبر دولة عربية من حيث السكان، بحسب ما كشفه كامل خلال مؤتمر صحفي للشركة بالقاهرة اليوم الاثنين.

وأضاف الرئيس التنفيذي، خلال المؤتمر، أن نستله مصر بدأت خلال العام الحالي في فتح أسواق تصديرية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث اتجهت إلى التصدير للسعودية، والإمارات، والأردن، وعمان، والبحرين، فضلاً عن دول إفريقية مثل السودان، والسنغال، ومالي، ليصل عدد الأسواق التي تصدر لها إلى 22 دولة.

وبحسب كامل، فقد حققت الشركة معدلات نمو على مدار الـ 12 عاماً الماضية منذ 2010 وحتى 2022 بمتوسط 5 بالمئة بالعملة الأجنبية.

وكان فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ في الظهور في نهاية 2019، تسبب في تداعيات كبدت شركات في مختلف القطاعات في العالم خسائر مع تراجع الطلب وتعطل سلاسل التوريد.

وتستثمر نستله مصر في الوقت الراهن في تدشين 4 خطوط إنتاج جديدة في مصانعها بمصر، منها ثلاثة في مجال الأطعمة، وآخر في مجال الألبان، ويتوقع بدء تشغيل أحد تلك الخطوط الجديدة مع نهاية العام الحالي، وفق الرئيس التنفيذي.

وفي ما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، قالت مهيرة حسن رئيسة قطاع العلاقات المؤسسية والاستقامة بنستله مصر، خلال مؤتمر الاثنين، إن الشركة تعمل الآن على أن تشكل الطاقة النظيفة 100 بالمئة من الطاقة المستخدمة في مصانعها بحلول العام 2026، متوقعة الوصول إلى نسبة 30 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي.