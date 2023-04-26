أشار تقرير موقع سويس انفو السويسري إلى رفع شركة نستلة أسعار منتجاتها مجددا بـ 12 بالمئة رغم انتقادات وجهت لها وهي أكبر شركة أغذية في العالم، باتهامها بالتكسب من التضخم برفع أسعار منتجاتها الغذائية بذريعة حرب أوكرانيا أو ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وانتقدت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) رفع نستلة أسعار منتجاتها مطلع العام بنسبة تعادل 9.8٪ مما يعزز الاعتقاد بأن الشركة متعددة الجنسيات تستفيد من التضخم لتمرير زيادات الأسعار لديها.

نستلة تقدم البيتزا المجمدة

كما لفت البيان إلى “ إنشاء مشروع مشترك لأعمال البيتزا المجمدة في أوروبا. وتوفر الشراكة الجديدة المنصة الأمثل لتحقيق الإمكانات القصوى لهذا المشروع.“

ارتفاع المبيعات

ارتفعت مبيعات نستلة بمعدل 5.6٪ لتصل إلى 26.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حيث تحمل المستهلكون زيادات في الأسعار وصلت إلى 12٪ لبعض المنتجات مثل منتجات الألبان والآيس كريم وأغذية الحيوانات الأليفة.

نتائج المبيعات والأرباح

وأعلنت نستله اليوم عن نتائج مبيعاتها للربع الأول 2023 ، مشيرة إلى “تأكيد التوقعات لعام 2023: “نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل يتراوح بين 6% و8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل يتراوح بين 17.0% و17.5%. كما نتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة بمعدل يتراوح بين 6% و10%.” واضافت بيان الشركة إلى ارتفاع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 5.6% لتصل إلى 23.5 مليار فرنك سويسري (مقارنة بـ 22.2 مليار فرنك سويسري في الربع الأول من عام 2022). وانخفضت المبيعات بسبب أسعار الصرف الأجنبي بنسبة 4.0% مع تأثير إيجابي لصافي عمليات الاستحواذ بنسبة 0.3%. ووصل النمو العضوي إلى 9.3%، وشمل معظم المناطق الجغرافية وفئات المنتجات. وبلغ التسعير 9.8%نتيجة التضخم الحاد في التكاليف، فيما بلغ النمو الداخلي الفعلي -0.5%”