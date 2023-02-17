فادي طنّوس by فادي طنّوس

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نستله: الأسعار سترتفع أكثر في 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نستله

كشفت شركة نستله أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سترتفع أكثر خلال 2023، جراء ارتفاع التكاليف.

وكانت نستله التي تعد من أكبر شركة الأغذية في العالم المنتجة للمواد الاستهلاكية رفعت أسعار منتجاتها في المتوسط بنسبة 8.2% خلال 2022.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة لم تكن كافياً حتى لتعويض الارتفاع في التكاليف الخاصة بها، ما أثر سلبيا على أرباحها.

وقال الرئيس التنفيذي “مارك شنايدر” في مؤتمر للصحفيين ، إن الشركة لا زالت تعمل على إصلاح هامش الربح الإجمالي لديها، مضيفا أنها تضررت من جراء التضخم مثل جميع المستهلكين في أنحاء العالم.

وأضاف “شنايدر” الذي تمتلك شركته نحو ألفي علامة تجارية أن زيادات الأسعار ستكون “مستهدفة للغاية” وستحدث فقط عندما يبرر تضخم تكلفة المدخلات ذلك.

أشارت شركات “يونيلفر” و”كوكا كولا” و”بروكتر آند جامبل”، سابقا، إلى المزيد من ارتفاع أسعار منتجاتها هذا العام، حيث تكافح ارتفاع تكاليف السلع والطاقة والعمالة.

ما زالت تكاليف المواد الخام مثل الطاقة ومنتجات الألبان والحبوب مرتفعة، رغم أنها تراجعت عن ذروتها، وارتفعت أيضا تكاليف العمالة والخدمات اللوجستية.

في الربع الأخير من العام الماضي، رفعت شركة “يونيلفر”، أسعار منتجاتها بنسبة 13.3%، وكانت هذه الزيادة الفصلية في الأسعار للربع الثامن على التوالي.

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