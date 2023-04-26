نستلة تقتحم سوق البيتزا مجددا بمنتجات مجمدة

أعلنت نستلة عن تأسيس شراكة مع شركة بي إي آي بارتنرز PAI Partners الفرنسية لإطلاق خطوط البيتزا المجمدة في أوروبا. وتوفر الشراكة الجديدة المنصة الأمثل لتحقيق الإمكانات القصوى لهذا المشروع بحسب إعلان الشركة.”

سيكون المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا وستقوم بتشغيل مرفقين ، أحدهما في ألمانيا ، والآخر في إيطاليا. من المتوقع أن تستكمل الصفقة في النصف الثاني من عام 2023 ، ولا تزال تنتظر الموافقة التنظيمية، لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لهذه الشراكة.

400 مليون فرنك سويسري هي قيمة المردود السنوي لهذه الأنشطة القائمة حاليا في مجال البيتزا لشركة نستله في أوروبا تحت العلامات التجارية Wagner و Buitoni و Garden Gourmet في معظم أنحاء أوروبا ، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والبرتغال والنمسا وبلجيكا وهولندا.