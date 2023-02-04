تستعد شركة نستلة أضخم شركة أغذية في العالم لرفع أسعار منتجاتها وتزعم أنها لا تستغل معدلات التضخم لتحقيق أرباح بسبب الجشع بل لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأعلنت شركة الأغذية السويسرية العملاقة “نستله” على لسان رئيسها التنفيذي إنها سترفع أسعارها مجددا أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والحاجة إلى مواكبة التضخم. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك شنايدر، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه سونتاجس تسايتونج حول الزيادات المخطط لها إن الشركة لم تقم بعد بتحميل كل التكاليف الإضافية التي تدفعها وتترجم إلى أسعار المستهلكين.

ويتهم خبراء اقتصاديون شركات الأغذية العملاقة بأنها تستغل الظروف العالمية دوما لجني أرباح طائلة بزيادة أسعار منتجاتها والتذرع بأزمات مختلفة، ويقول خبير أنظمة الغذاء ريان إسكاسون بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة ، وحتى الآن ، سمعنا ثلاثة تفسيرات: الحرب في أوكرانيا ، وكوفيد وتغير المناخ. يذكر ريان بأمرين هما أنه هناك دائمًا حروب وأوبئة وأزمات ، وهناك عامل حاسم لايشار إليه وهو نفوذ شركات الأغذية الكبرى وقوتها في السوق وطريقة عملها. اليوم ، وتحدد شركات مثل Walmart و Nestlé و PepsiCo أسعارها ليس وفقًا للعرض والطلب ولكن لزيادة أرباح مساهميها. وأصبح المعادلة التي تعمل بها هي ترجمة ديون المستهلكين ومشقتهم تعني ازدهارا أكبر وأرباح أضخم لهذه الشركات الجشعة، وقد يوقف رفع أسعار الفائدة من حدة التضخم لكن لايوجد إجراء حاليا لوقف جشع تلك الشركات.