أثارت مطالب وكيل مجلس الشيوخ المصري تحصيل رسوم من المصريين في الخارج اهتماما كبيرا في الصحف المصرية ومواقع الإنترنت، فما هي إمكانية تحقق ذلك بعد نقاشات في مجلس الشيوخ المصري وهو مجلس بلاصلاحيات مباشرة، وقد تأسس بموجب التعديلات الدستورية المصرية في العام 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر للعام 2014 وكان تحت مسمى مجلس الشورى المصري؛ حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، في أغسطس/آب 2020، إنها الصلاحيات الأقل تاريخياً للغرفة الثانية للبرلمان المصري.

واثارت مطالب وكيل مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسة عامة أمس الإثنين، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج وأن يكون للدولة نسبة مئوية منهم “كحق للدولة التي ربته وعلمته”، جدلا واسعا بين المصريين في الخارج والداخل.

وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج، بحسب وسائل إعلام مصرية، إن “الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات”.

وتابع أبو شقة “بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك”.

النائب بهاء الدين أبو شقفة

وأضاف إن “هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلاً من أن يهيموا في الشوارع كما نرى”.

وأكد أن المسألة “ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطياً”.

وكانت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قالت، في وقت سابق، إن هناك 12 مليون مصري في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة في المملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.