نزال البحر الأحمر يمهد لريادة السعودية في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى

تقترب عقارب الساعة من اللحظة الذي يضرب فيها القاضي جرسه معلناً عن انطلاق “نزال البحر الأحمر” على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ويقام الحدث المنتظر السبت المقبل 20 آب/ أغسطس، في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، ويكتسي أهمية كبرى، لا سيما أنه يجمع على أهم لقب في رياضة الملاكمة، اثنان من أبرز الملاكمين في العالم، عدا عن أنه سيجعل من جدة والسعودية قبلة لمحبي “رياضة الفن النبيل”، من جميع أنحاء العالم، حيث سيتسمرون لمشاهدة أحداثها إن من داخل الصالة أو عبر البث المباشر على الشاشات.

وسيشهد “نزال البحر الأحمر” أيضاً سلسلة من الفعاليات والمباريات المواكبة والمرافقة، من ضمنها في فئة “الأندر كارد” نزال بين بطل العالم السابق لوزن خفيف الثقيل الملاكم السويدي بادو جاك ونظيره الأميركي ريتشارد ريفيرا. كذلك يتواجه السعودي زياد المعيوف مع الأوكراني دانيال لابين بفئة الخفيف الثقيل.

كما يشارك نجم الوزن الثقيل الأوكراني فيليب هرغوفيتش، الذي يحمل في سجله 14 انتصاراً خالياً من الهزائم، من بينها 12 انتصاراً بالضربة القاضية، في مواجهة نظيره الصيني تشانغ زيلي الذي في جعبته تعادلاً واحداً و24 انتصاراً نظيفاً، من بينها 19 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للقب بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الثقيل.

وتواجه الملاكِمة البريطانية ذات الأوصول الصومالية رملا علي نظيرتها كريستال جارسيا نوفا من جمهورية الدومينيكان. كما يتنافس البريطاني كالوم سميث مع الفرنسي.

وتولي السعودية أهمية كبرى لتطوير الرياضة من خلال استضافة العديد من الأحداث العالمية في مختلف الألعاب الرياضية بهدف التميز في العديد من الألعاب مشاركةً وتنظيماً بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأصبحت المملكة في السنوات الماضية محط أنظار العالم من خلال صناعة رياضة تنافسية على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى تطوير المنشآت والمرافق الرياضية بما ينافس نظيراتها حول العالم.

تنظيم الأحداث الرياضية في السعودية يفوق العالمية

في هذا المجال قال بطل العالم السابق للوزن تحت الثقيل في الكيك بوكسينغ عامر عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة بادو جاك للترويج، ومدير أعمال بطل العالم السابق للوزن خفيف الثقيل السويدي بادو جاك “يشرفنا المشاركة في النزالات التي ستقام في المملكة العربية السعودية، وفي الحقيقة ما تلقيناه من ترحيب وما رأيناه من فخامة في التحضير للنزالات ينافس تلك التي تحدث في لاس فيغاس وماديسون سكوير غاردن. والأمير خالد بن عبد العزيز يقوم بأعمال مذهلة لجعل جدة والسعودية نقطة الارتكاز الأهم في رياضة الملاكمة حول العالم، عبر استضافة وإقامة أهم النزالات والمباريات بين أبطال كبار”.

وأضاف “الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية للملاكمة والملاكمين لم أشهده في أي مكان في العالم، ويمكن وصفه بـVIP TREATMENT، لقد سبق لنا المشاركة في العديد من الأحداث الكبرى في لاس فيغاس ولوس أنجليس ونيويورك ودبي لكنني لم أر مثل هذا الاهتمام وهذا التركيز على كل التفاصيل لإنجاح الحدث”.

وتابع “نحن كشركة فخورين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة التي تقيم هذه النزالات الكبرى التي تجمع بين أكبر وأهم الملاكمين حول العالم”.

وحول كيفية نشر الملاكمة من خلال مثل هذه الأحداث الرياضية والتشجيع على ممارستها قال “نحن كعرب ومسلمين، دائماً لدينا بطل في حياتنا، ولطالما كان للكثير منا قدوة في الملاكمين الأسطوريين الراحل محمد علي ومايك تايسون، وكلاهما مسلمين. نحن بطبعنا نحب الرياضة القوية. وأعتقد أن هذا يجعلنا قريبين من هذه الرياضة وشغوفين بمتابعتها ومشاهدة المباريات. عندما يكون هناك بطل قدوة ومسلم ذلك يقودنا بشكل تلقائي لتشجيعه والاقتضاء به. حالياً هذا البطل اسمه بادو جاك. ووجوده اليوم في السعودية كسفير للاسلام وممثل عن المسلمين في هذا الحدث الكبير من دون أي شك سيجعل الكثير ممن سيشاهدونه يفكرون بخوض غمار هذه اللعبة، ما يساهم في انتشارها أكبر وبالتالي فتح مجال أكثر لإقامة نزالات ذات طابعاً عالمياً”.

السعودية ستحتل الريادة قريباً

واعتبر عبدالله أن ما تكسبه السعودية من إقامة نزالات بطولة العالم للأوزان الثقيلة يكتسي بأهمية لا تقدر بثمن، لأنها الفئة الأكثر رواجاً ومتابعة حول العالم، وكل الأبطال الكبار والأساطير كانوا من هذه الفئة. ونزال يوم السبت سيكون على ثلاثة أحزمة لفئة الوزن الثقيل من أصل أربعة هي: WBA وIBF وWBO. أنها أكبر بطولة في العالم لرياضة والملاكمة ولا شيء يضاهي وجودها في بلد مثل المملكة العربية السعودية “.

ورأى أن السعودية لديها كل المقومات لتصبح في طليعة الدول الرائدة في مجال الرياضة وتنظيم الأحداث الرياضية ذات المستوى الرفيع، وأنها قادرة على تشكيل حالة يمكن القول فيها إنه يصعب مقارنتها. لأن السعودية لديها الإمكانات ولديها الرغبة بتحقيق هذه الأهداف. لم أر سابقاً انطلاقة تشبه ما قامت به السعودية في عالم تنظيم الأحداث الرياضية، أنه شيء مذهل بكل بساطة، وأعتقد أنها قريباً ستحتل صدارة الدول المنظمة للأحداث والفعاليات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بعالم الملاكمة.

وأضاف” البنية التحتية أصبحت جاهزة ومتينة ومكتملة التصميم، ويبقى الدور الآن للاستمرارية وهو ما يرسم مستقبل المملكة في عالم تنظيم الأحداث الرياضية “.

وشدد بطل العالم السابق ذي الأصول الأردنية والذي كسب بدوره 18 نزالاً في الوزن خفيف الثقيل دون أن ينجح أحد بأن يهزمه أو حتى التعادل معه، على أن هناك ثلاثة مفاتيح على السعودية الحصول عليها وعدم التفريط بها، للاستمرار بالنجاح ولريادة تنظيم الأحداث الرياضية حول العالم وهي الاستمرارية والتنوع والتسويق، وقال” على المملكة إن لا تشبع من تنظيم الأحداث الكبرى، وألا تكتفي بحدث واحد في العام، لا بل عليها مثلاً أن تقوم بذلك 3 أو أربع مرات في العام الواحد، وأن تنوعا من هذه الأحداث لا أن تقتصر على نوع واحد من الألعاب الرياضية، وأن تعرف كيف تسوّق لها لتجتذب محبي هذا النوع من الفعاليات إليها “.

وأمل عبدالله أن تكون شركة” بادو جاك “قادرة على مساعدة السعودية في رؤيتها لتطوير قطاع تنظيم الأحداث الرياضية وأن تساهم في ارتقائه إلى مراتب متقدمة عالمياً، لافتاً إلى أن جائحة كبوفيد- 19 أثرت سلبياً في فترة الإغلاق، وأن الشركة استعادت نشاطها في الفطر الأخيرة وستقوم بتنظيم العديد من النزالات المقبلة، ونيتنا أن تكون هذه البداية من السعودية عبر إقامة مباريات بين أبطال كبار، مشيراً إلى أن الشركة تمثل عدداً كبيراً من الملاكمين الكبار.

استمرارية، تنوع وتسويق

وأبدى إعجابه بالطريقة التي يتم فيها التعامل في المملكة مع الرياضيين، معتبراً أنهم يمنحون معاملة أبطال العالم لكل رياضي في كل التفاصيل إن كان خلال الاستقبال أو الإقامة أو في المؤتمر الصحفي أو في أدق التفاصيل.

وأعرب عبد الله عن نية الشركة بأن تكون جزءاً من مستقبل تنظيم أحداث رياضة الملاكمة في السعودية، مشدداً على أن الخبرة التي تمتلكها والأسماء الكبيرة التي تمثلها بالإضافة إلى الإرادة والقدرة كل ذلك يشكل رافعة قادرة على تنظيم أكبر وأهم الفعاليات الرياضية.

وختم” عيون العالم كلها شاخصة إلى جدة، وعلى السعودية استثمار هذا الحدث بأفضل طريقة منها للتسويق لنفسها كأفضل وجهة لتنظيم الأحداث الرياضية وهي قادرة على ذلك، لكن يجب علينا ألا نتوقف هنا وأن نواصل إقامة المباريات والنزالات المتنوعة بين كل فترة وأخرى وأن نعرف كيف نسوقها بأفضل الطرق الممكنة. استمرارية، تنوع وتسويق “.