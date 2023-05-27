نزاع على المياه يوقع قتلى في اشتباك بين إيران وأفغانستان

نقلت رويترز عن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية اليوم السبت إن اثنين قتلا وأصيب آخرون بعد تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود الإيراني ومقاتلي طالبان بالقرب من نقطة حدودية بين إيران وأفغانستان وسط حالة من التوتر بين البلدين فيما يتعلق بحقوق المياه.

واتهمت إيران حكام طالبان في أفغانستان بانتهاك اتفاقية أبرمت عام 1973 من خلال تقليص تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية الجافة لإيران، وهو ما نفته طالبان. وقال عبد النافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، في بيان “أطلقت قوات (حرس) الحدود الإيرانية النار اليوم في إقليم نيمروز باتجاه أفغانستان، ما قوبل برد فعل مضاد”. وأضاف “قُتل شخص من كل جانب وأصيب كثيرون خلال المعركة”.

وتابع قائلا “الوضع الآن تحت السيطرة. الإمارة الإسلامية لا تريد القتال مع جيرانها”. وأكد موقع نور نيوز الإيراني شبه الرسمي مقتل فرد من حرس الحدود الإيراني. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي قوله “في تجاهل للقوانين الدولية وحسن الجوار، بدأت قوات طالبان إطلاق النار على نقطة تفتيش ساسولي… مما أدى إلى رد حاسم”. ونقلت الوكالة عن حرس الحدود الإيراني قوله في بيان إن قواته “استخدمت نيرانها المكثفة لإلحاق إصابات وأضرار جسيمة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان عناية الله خوارزمي “للأسف، أطلق جنود إيرانيون النار اليوم واندلع اشتباك مرة أخرى في المناطق الحدودية في منطقة كونج بإقليم نيمروز”.

BREAKING:



Taliban soldiers entered Iran today and attacked an Iranian military base.



At least 3 people have been killed in today’s border clashes between Iran and Afghanistan.



Wasn’t a good idea for Iran to send their suicide drones to Russia…



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وأضاف “إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر الحوار والتفاوض وسيلة عقلانية لأي مشكلة. تقديم الأعذار للحرب والأفعال السلبية ليس في مصلحة أي طرف”. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طالبان من تجاهل حقوق إيران في المياه بموجب اتفاقية 1973. ورفضت طالبان تهديد رئيسي وسخر مسؤول سابق بها من رئيسي في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع. وتبادلت القوات الإيرانية وحركة طالبان إطلاق نار لفترة قصيرة السبت في بلدة ساسولي عند الحدود بين إيران وأفغانستان، على ما أعلنت الشرطة الإيرانية بدون التحدث عن سقوط ضحايا.

Two Iranian border guards and one #Taliban fighter were killed after shooting broke out near a border post between #Iran and #Afghanistan. Tensions are high over water rights pic.twitter.com/NjbqFmxM5i — Guy Elster (@guyelster) May 27, 2023

ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سدّ عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافا. قال قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي إن “القوات الطالبانية (استخدمت صباح السبت) أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان”، حسبما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء. وأضاف “عقب حادث إطلاق النار هذا، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقًا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان”. تتشارك إيران مع أفغانستان حدودًا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان. الأسبوع الماضي، حذّرت إيران من أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة” في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن السد على نهر هلمند.

ينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وسبق أن قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول “متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها” لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة “الجفاف الشديد”. وأضاف أن “التصريحات غير المناسبة” الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين وبالتالي ينبغي “عدم تكرارها”.