نخيل الإماراتية تخطط لاقتراض 4,6 مليار دولار

تخطط شركة “نخيل” العقارية، ومقرها دبي، لجمع قرض بقيمة 4,6 مليار دولار (17 مليار درهم) لإعادة تمويل ديون قائمة، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الشركة، التي تطور الجزر الإصطناعية قبالة شواطىء دبي، تسعى للحصول على تمويل من مجموعة من البنوك بما في ذلك بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق، مشيرة إلى أن البنوك التي ترتب القرض تطلب أيضاً من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في الصفقة.

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