نخبة من الطلبة الدوليين يحصلون على شهادات الماجستير من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

تستعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة في العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة التي تضم 59 طالباً وطالبة، وذلك يوم الأحد 4 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة.

وتضم دفعة عام 2023 أول مجموعة من طلبة الماجستير في قسم معالجة اللغات الطبيعية، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من خريجي قسم تعلم الآلة وقسم الرؤية الحاسوبية.

وأجرى الطلبة، الذين ينتمون إلى 25 دولة، أبحاثاً عملية مختلفة، وقدموا أطروحات متميزة توضح التزامهم بترسيخ ثقافة المعرفة، وإبراز الدور الهام للذكاء الاصطناعي لدعم مجالات تشمل الرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والإعلام، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتكرس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها للنهوض بالذكاء الاصطناعي، وتسخيره كقوة عالمية تساهم في تحقيق تقدم ورفاهية البشرية، وتولي الجامعة أهمية خاصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات التي حددت الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي لقيادة مسيرة الازدهار والنمو المستدام في المستقبل. وتهدف الجامعة إلى رعاية المواهب المحلية والدولية بهدف إنشاء منظومة متكاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة في تطبيقات هذه التكنولوجيا التحويلية الهامة.

وتضم دفعة العام 2023 عدداً من الخريجيين الدوليين مثل الطالبة المجرية، فيليشيا كوفاكس، والطالب الكازاخي كودايبيرجين أبو طالب، اللذين سوف يتخرجان بدرجة الماجستير من قسم معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية على التوالي.

ويناقش هنا الطالبان الجوانب الرئيسية لأبحاثهم، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في معالجة الأخبار المزيفة، وإيجاد الحلول للتحديات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية.

يحيى دلبح، الأردن

عندما قرر يحيى دلبح تغيير مجال تركيزه من هندسة الكهرباء إلى العلوم البيئية، تفاجأ الجميع من هذا التحول ولربما كان يحيى أول المتفاجئين. فهو قرر مؤخراً الانضمام إلى شركة ناشئة تعمل في مجال العلوم البيئية وتسعى إلى خفض حرارة المدن والحفاظ على إمكانية العيش فيها في المستقبل.

وُلد دلبح، وهو أردني الجنسية، في الإمارات العربية المتحدة وحاز شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء من الجامعة الأمريكية في الشارقة وحصل على شهادة الماجستير في الرؤية الحاسوبية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في يونيو 2023.

ولأنه لم يحظَ بفرصة العمل في القطاع بين دراسات البكالوريوس والماجستير، يتطلع بشوق إلى استخدام مهاراته في مجال الذكاء الاصطناعي في سياق عملي لخدمة الجميع. ويقول: “نمتلك كبشر القدرة على حل المشكلات التي يواجهها العالم اليوم وهذه حقيقة مؤلمة.” ويضيف: “غير أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يقدم لنا إجابة وفهماً جديدَين قد يبدوان مجرّدَين لكننا لم نستطِع التوصل إليهما من قبل وهذا أمر مشوق للغاية.”

شارك دلبح في برنامج تدريبي خلال دراساته في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وحصل على تدريبه في شركة “فورتي جارد” في أبوظبي، وهي شركة تختص في التقنيات النظيفة وتقدم التحليلات والمعلومات الجغرافية المكانية حول درجات الحرارة في المساحات الخارجية. ويستند عمل الشركة إلى أداة ذكاء اصطناعي تقوم على السحابة. وقد قبل دلبح منصب مهندس في مجال البحث والتطوير بدوام كامل في هذه الشركة.

ويفيد دلبح في هذا الصدد: “لم أتخيل أن أعمل في هذا المجال بكل صراحة، ولا أن أعمل في شركة ناشئة، لكنني لطالما أحببت العمل على أشياء جديدة والمشاركة في مشاريع متعددة المجالات. ولا شك في أنني متحمس جداً للعمل في (فورتي جارد).”

ويضيف: “نرى في (فورتي جارد) أنه لا يمكننا تغيير ما لا يمكننا قياسه، وهذه فكرة منطقية. تقدم الشركة أداة يمكنها قياس أي عامل يتعلق بالحرارة ودرجة الحرارة وما يؤثر فيهما. وبصفتي مهندساً في مجال البحث والتطوير، سأكون مسؤولاً عن خوارزميات تعلّم الآلة والرؤية الحاسوبية التي تملكها الشركة والتي تكيّفها هذه الأخيرة لتوفير هذه التحليلات إلى الحكومات والشركات وغيرها من المستخدمين.”

“وسأتولى معظم جهود البحث والتنفيذ كما سأختبر الأدوات التي تستخدم تقنيات (فورتي جارد). وسأتعاون مع فريق التقنية لتطوير جميع الحلول التي تفتخر بها الشركة مثل تقنية المخطط الحراري لدرجات الحرارة، وتحليلات الصور/الفيديو، والتوصيات والمرئيات.”

“أما الموضوع الأساسي الذي يربط بين جميع أعمال الشركة فهو الاستدامة، ويسرّنا أن نكون من الجهات المساهمة الكبيرة في تحقيق رؤية تركز بصراحة على النتائج الصديقة للبيئة، ولكن بطريقة فريدة وأساسية جداً.”

ويعطي دلبح الفضل لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في إكسابه المهارات البرمجية اللازمة لتوسيع طموحه المهني، فيقول: “شكلت خبرتي في هندسة الكهرباء تحدياً لي في بداية مسيرتي المهنية إذ يركز هذا المجال على الأجهزة وليس البرمجيات. ولكن بعد إنهاء دراسات الماجستير، أصبحتُ اليوم أمتلك فهماً عميقاً جداً للأجهزة كما البرمجيات في مجالات متعددة، وأظن أن هذا المزيج من الخبرات هو من أهم العناصر الضرورية للتميّز في المجالات العابرة للقطاعات.”

بالإضافة إلى ذلك، عمل دلبح على تحسين قدرته على إنجاز البحوث المؤثرة، وتمحورت رسالة الماجستير التي أعدها حول مهمة شائعة وهي اكتشاف الأشياء وتقسيم الدلالات في الرؤية الحاسوبية باستخدام إشارات الرادار الأولية بدلاً من الطرق الشائعة التي تستخدم الصور المُلتقطة بالكاميرا. وتشكل إشارات الرادار طريقة جديدة لفهم المشاهد من خلال الحصول بسرعة على البيانات، بالإضافة إلى أنها توفر المتانة في ظروف الطقس غير المناسبة ولها تكاليف تشغيلية منخفضة.

وبرأي دلبح، تتوفر تطبيقات عدة للاستشعار القائم على الرادار بالرغم من أن هذا المجال البحثي لا يزال في بداياته. ويفسّر: “النتائج التي نحصل عليها واعدة وتبشّر بأن تكون تقنية الاستشعار هذه مقاومة للظروف الجوية، أي أنها قد تكون مفيدة جداً عند وضع معايير السلامة للمركبات ذاتية القيادة في السيناريوهات غير المناسبة مثل الضباب والمطر. هذا وإننا من أولى الجهات التي تتبنى تقنية الاستشعار هذه في بحوث الرؤية الحاسوبية، إذ تركز معظم الأوراق البحثية في هذا المجال على تقنيات استشعار أخرى مثل الكاميرات والليدار (الكشف عن الهدف وتحديد مداه باستخدام الضوء). وفي السياقات التي يكون فيها استخدام الطاقة لبطاريات السيارات وقدرات الاستشعار محدوداً، قد يضطلع الاستشعار القائم على الرادار بدور مهم جداً.”

والجدير بالذكر أن دلبح هو واحد من بين 59 طالباً في مجالات الرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية الذين تخرجوا من برامج الماجستير في شهر يونيو، ليشكلوا دفعة عام 2023. هذا ونجح متخرجون آخرون من هذه الدفعة في الحصول على وظائف بدوام كامل على المستوى المحلي أو الدولي في شركات مثل أدنوك وسناب شات (المملكة المتحدة) وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشرطة أبوظبي والمعهد التأسيسي للذكاء الاصطناعي. وشارك 33 طالباً من طلاب الدفعة في برامج تدريبية اختيارية في الصيف الماضي من أجل اكتساب خبرة عملية وقيّمة في القطاع.

فيليشيا كوفاكس، المجر

انضمت فيليشيا كوفاكس إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2021 بعد حصولها على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة ليفربول جون مور. وستكون فيليشيا أول خريجة للجامعة من المجر، وهي أيضا واحدة من خريجي قسم معالجة اللغات الطبيعية السبعة. وأجرت فيليشيا في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بحثاً علمياً حول آليات الكشف المتعددة عن الأخبار المزيفة بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي على اكتشاف المحتوى من المقابلات التي تتطلب توثيق الحقائق والتأكد من صحتها.

يركز بحثي على موضوع معين ضمن مشكلة عامة تتمثل في الاكتشاف متعدد الأنماط للأخبار المزيفة. وبإشراف البروفيسور بريسلاف ناكوف (نائب رئيس قسم معالجة اللغات الطبيعية، وبروفيسور في القسم ذاته)، والدكتور شادي شحاتة (أستاذ مشارك في قسم معالجة اللغات الطبيعية)، قمت باستكشاف أساليب مختلفة لمساعدة الصحفيين ومتقصي الحقائق على استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الادعاءات التي يجب التحقق من مدى صدقها وصحتها. تعتبر هذه المشكلة من المشاكل الرئيسية التي لم تتم دراستها بالشكل المطلوب. هناك الكثير من الأخبار والادعاءات التي يتم تقديمها بشكل يومي، إلا إن القدرات اليدوية للتحقق من مدى صحتها وصدقيتها هي محدودة للغاية.

وبالتالي، من الهام جداً أن نتمتع بالقدرة على تحديد الادعاءات للتحقق من صحتها بشكل آلي. فعلى سبيل المثال خلال مناظرات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية يبرز ما بين 1000-1500 خبر وادعاء حول هذا النقاش، ولكن نادراً ما تستطيع المؤسسات المتخصصة بتدقيق المعلومات من التحقق من أكثر من 10-20 منها. هناك حاجة ماسة لتحديد الأولويات. كان البحث في هذا الأمر يتم سابقاً من منظور نصي بحت، كنمذجة المحتوى النصي ومطابقته مع السياق. أما من خلال هذه الدراسة، فإننا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك للاستفادة من الإشارات الصوتية، وعرض فائدتها للقيام بمثل هذه المهمة.

قمنا بتنفيذ عاطفة الكلام للتنبؤ بمدى صحة الادعاءات والأخبار المرتبطة بالأحداث السياسية. إن نمذجة هذه الخصائص الصوتية للمتحدثين ليست بالأمر السهل، فمن بين العديد من ميزات الكلام التي تمت دراستها في العمل السابق، اكتشفنا عاطفة الكلام، التي تقدم وصفا صوتيا أكثر تفصيلاً. كان التركيز على استخراج مثل هذا التمثيل العاطفي للكلام من الخطابات والمناظرات السياسية بهدف تحقق المزيد من التقدم في الأبحاث الخاصة بمهام تحديد الادعاءات التي يجب التحقق من مدى صحتها، وفحص العلاقة بين العواطف ومدى ضرورة التحقق من الحقائق. كان الافتراض هو أن المتحدثين غالبا ما يختارون طريقة معينة لقول الأشياء عندما يريدون نقل رسائلهم الهامة. وتشير نتائج البحث إلى أن فهم التغيير العاطفي في نبرة الصوت ومقارنته بمحتوى الخطاب قد يكون اتجاها واعدا للتنبؤ بمدى ضرورة التحقق من الادعاءات في الحوارات والخطابات السياسية. نعتقد أن هذا الإطار يمكن أن يمتد إلى مهام أخرى تتعلق بالواقعية مثل التحقق من صحة الأخبار، واكتشاف الدعاية، وفهم المعلومات المختلقة، وما إلى ذلك.

تعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي من أبرز المؤسسات التعليمية التي توفر فرصاً تعليمية متنوعة ومتزايدة. كما إن الموارد الحاسوبية المتقدمة، والمرافق الرياضية ومقرات الإقامة المتميزة توفر حياة طلابية صحية، وتساهم في خلق بيئة إيجابية للبحث العلمي. كذلك تتميز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ببيئتها الثقافية الدولية، فقد تعلمت فيها الكثير عن الثقافات الأخرى، وقد استمتعت بالفعاليات الطلابية مثل اليوم الدولي الذي ينظمه قسم شؤون الطلبة، الذي بذل جهوداً كبيرة لتوفير حياة طلابية متميزة على جميع المستويات. لقد مكنتني هذه البيئة من التركيز على الجانب العلمي وتحقيق التقدم فيها. وقد مارست هنا، وبشكل أسبوعي، العديد من المهارات مثل مهارة الإلقاء، والبحث، وغيرها من المهارات الفنية، الأمر الذي منحني خبرات أساسية للمضي قدماً في مسيرتي كباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي.

انطلاقاً من رغبتي وعزمي على تحقيق النجاح، فأنا ملتزمة بمتابعة الفرص الجديدة، وتأسيس علاقات وثيقة وقيمة، كما سأحرص على مواصلة التعلم والنمو من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل في هذا المجال.

كودايبيرجين

كودايبيرجين أبو طالب، كازاخستان

اختار كودايبيرجين أبو طالب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لرغبته بتعميق معرفته وفهمه للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية تطوير حلول تعتمد على البيانات وتطبيقها على الصناعة. يناقش كودايبيرجين فيما يلي كيف يتطلع لتوظيف تعلمه في مجال الرؤية الحاسوبية للمساعدة في إيجاد حلول التحديات التي تواجهها قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد.

تمحورت أطروحتي حول التباين فيما يعرف ببروتوكولات التلوين (staining protocols)، حيث يمكن استخدام الطريقة المقترحة في الأطروحة لتعزيز قدرة نماذج التعلم العميق لاستقراء الصور غير الموجودة أو غير المرئية. بمعنى آخر، نهدف لتعزيز أنظمة تعلم الآلة وتمكينها من القيام بالتحليل الرقمي للخزعات الطبية المأخوذة عن طريق المسح الضوئي، وبشكل أكثر دقة وكفاءة، وبالتالي تقليل نسبة الأخطاء المحتملة. يعد هذا الأمر من المواضيع الهامة في مجال الرعاية الصحية، ويمكن أن يساعد في تسريع العديد من الإجراءات الطبية، مثل تشخيص الأمراض، وإجراء البحوث الطبية.

نجحت خلال مسيرتي التعليمية في الجامعة في تطوير فهم قوي للأعمال الداخلية لنماذج التعلم العميق، وتطبيقاتها الواسعة في الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية. كما زودتني مشاركتي المتواصلة في المشاريع العلمية والبحثية بالمهارات اللازمة للتعامل مع المشهد الحيوي والمتطور لعالم الذكاء الاصطناعي. كذلك أتيحت لي الفرصة لحضور العديد من الحوارات والنقاشات البحثية القيمة والتي كان لها تأثير كبير على تطوري على الصعيد المهني.

إذا ما أردت وصف تجربتي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بكلمة واحدة، فإن هذه الكلمة ستكون ‘النمو’. لم تساعدني جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في اكتساب المهارات التقنية فحسب، بل مكنتني من لقاء العديد من الأصدقاء الجدد، ولي فيها العديد من التجارب واللحظات التي ستبقى في ذاكرتي.

قبل انضمامي إلى الجامعة، كان لدي بعض المهارات في علوم البيانات، إلا أنه لم يكن لدي فهم أساسي لكيفية عمل نماذج التعلم العميق وتطبيقاتها الأوسع في مفاهيم الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية. أما الآن، أعتقد أنه يمكنني التعامل مع عالم الذكاء الاصطناعي المتطور بثقة ومعرفة أكبر. كذلك نظمت الجامعة الكثير من الفعاليات العامة المرتبطة بالحياة المهنية، واستضافت العديد من الحوارات والنقاشات البحثية والتي ساعدتني كثيرا على التطور والنمو على الصعيد المهني.

سوف أنضم للعمل في شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، وأخطط أيضا لمواصلة الأبحاث في مجال التصوير الطبي في وقتي الاضافي. وأود على المدى الطويل المساهمة في إيجاد حلول للمشكلات القائمة في قطاعات مثل الاقتصاد والتعليم وغيرها.

شارك البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وألقى كلمة في حلقة نقاشية بعنوان "دور البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية"، @MoIATUAE #MakeItInTheEmirates pic.twitter.com/ZNuEl8AWse — MBZUAI (@mbzuai) June 1, 2023