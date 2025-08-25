نحو استجابة إنسانية أكثر ذكاءً واستدامة: بين تحديات اليوم ورهانات الغد

من الفيضانات والمجاعة إلى الصراعات التي لا تهدأ، تتسارع الأزمات الإنسانية من حيث الحجم والتعقيد بوتيرة تفوق قدرة النُظم التقليدية على الاستجابة. عوامل عديدة تتقاطع اليوم، من تغير المناخ إلى الاضرابات الجيوسياسية، ومن الأوبئة إلى الأزمات الاقتصادية، فتزيد المشهد تعقيداً وتُفاقم أثر الكوارث. وفي هذا الواقع المتغيّر، يواجه القطاع الإنساني العالمي تحدياً جوهرياً يكمن في أنّ ما كان يجدي نفعاً في الأمس قد لا يكون كافياً للغد. لم تعد التحديات تنحصر في إيصال المساعدات فقط، بل أصبحت تتعلّق بكيفية التنسيق واستباق الأحداث وضمان استجابة مرنة ومستدامة في عالم تتشابك فيه الأزمات، وتُرهَق فيه سلاسل الإمداد، وتتّسع فيه فجوات التمويل. أمّا السؤال الأهم فيبقى كيف للقطاع الإنساني أن يتأقلم مع هذا الواقع المتغيّر وينتقل نحو مستقبل أكثر استعداداً واستدامة؟

البناء من أجل السرعة والحجم

في الساعات الحرجة الأولى للأزمة، حين تكون الأرواح على المحك، يشكّل التأخير كلفة لا تُحتمل. وعلى الرغم من أن الاستجابة تبدأ دائمًا من الميدان، من الجهات المحلية الأقرب إلى الناس، إلا أن نجاحها بحاجة إلى خطوط إمداد موثوقة تؤمّن الأدوية والمأوى والخدمات اللوجستية في الوقت المناسب. وهنا تبرز أهمية الاستعداد المسبق من خلال التخزين الاستراتيجي للمساعدات والمراكز الإقليمية والاتفاقيات الجاهزة مع مزودي النقل.

تجربة “دبي الإنسانية” خير مثال، حيث تتواجد المنظمات الإنسانية تحت سقف واحد فتتحرك للاستجابة خلال ساعات، وحيث نرى كيف البنية التحتية والقرب الجغرافي يصنعان الفارق ويمنحان العمل الإنساني سرعة وفعالية حين تكون الحاجة أشدّها.

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل الإنسانية، لكنها تملك القدرة على تعزيز الشفافية والكفاءة والتأثير في العمل الإنساني. المنصات الرقمية التي ترصد المخزونات وتتنبأ بالاحتياجات، وترسم خرائط نقاط الضعف، لم تعد رفاهية تقنية بل أصبحت ضرورة للانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى الاستباقية. ومع ذلك، لا يزال غياب التكامل بين الأنظمة وتشتّت البيانات يعرقل التنسيق بين الجهات الإنسانية، ويجب تغيير هذا الواقع.

أحد النماذج الواعدة هو “بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية”، وهو منصة رقمية تربط المعلومات الحيوية لحظةً بلحظة من خلال مراكز عالمية في دبي وإيطاليا وبنما، وهي أول ثلاث مواقع تم ربطها في الشبكة حتى يوليو 2025. ولا يختصر هذا الربط الوقت فحسب بل يرفع كفاءة الاستجابة عبر مساعدة المجتمعات المتضررة في الوصول إلى المخزون الإغاثي بسرعة، وتقليل وقت التخطيط والتوزيع.

وترتكز المنصة على قاعدة بيانات موحدة تستخدم رموز النظام المنسق للجمارك (HS)، وهي ضرورية لنقل المساعدات عبر الحدود، وبروتوكولات التخزين المشتركة، ما يسهل التنسيق مع وكلاء الخدمات اللوجستية ويحل محل العمليات اليدوية المعقدة التي لطالما أثقلت الاستجابة وأبطأتها.

الشراكة هي الطريق

لا يمكن التركيز على وكالات المساعدات فقط في تحمل مسؤولية الاستجابة الإنسانية. فالقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزودو خدمات الاتصال، وخبراء سلسلة الإمداد، جميعهم يلعبون أدواراً أساسية في بناء نظام استجابة أكثر مرونة وقدرة.

مكّنت حلول الدفع الرقمية في حالات الطوارئ مؤخراً، صرف المساعدات بشكل آمن ومباشر للأفراد المتضررين، حتى في المناطق التي انهارت فيها الأنظمة المصرفية. هذا النوع من التعاون متعدد التخصصات، والموجه نحو الحلول، هو ما يحتاجه القطاع أكثر من أي وقت مضى.

لكن التقنية والبنية التشغيلية وحدها لا تكفي فالمطلوب أيضًا تحوّلٌ ذهني.

لطالما قام العمل الإنساني على البُعد الأخلاقي والدافع الإنساني، ولكن اليوم يجب أن يعزز ذلك بالرؤية الاستراتيجية والإصلاح الهيكلي. نحن بحاجة إلى تقليل التكرار وزيادة التوافقية، إلى جانب تقليص عدد الأنظمة المتوازية، وتوحيد المنصات، مع تعزيز الابتكار المحلي. وقبل كل شيء، لا بد أن ندرك أن لا جهة وحدها، مهما كانت قدراتها ومواردها، قادرة على مواجهة هذه التحديات بمفردها.

لقد لمسنا نتائج التنسيق الحقيقي وديناميكية العمل المشترك في سوريا وتركيا عقب الزلزال على سبيل المثال. ولم تكن تلك تجارب عابرة، بل نماذج تشغيلية يجب البناء عليها.

مستقبل الاستجابة الإنسانية يُرسم الآن، من خلال ما نقرّره اليوم: هل سنظل نتحرك بخطى تدريجية بينما تتسارع الأزمات وتكبر الفجوات؟ أم سنخطو معًا نحو بناء شبكة أمان إنسانية أكثر ذكاءً واستعدادًا واستدامة؟

ما نعرفه يقينًا هو أن الأزمة القادمة… لن تنتظر.