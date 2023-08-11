تعرض عدد من لاعبي كرة القدم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم، من قبل إحدى شركات العقارات، بحجة شراء وحدات سكنية في الساحل الشمالي، حيث اتفق بعض نجوم كرة القدم من بينهم الكابتن أ. م لاعب سابق بالأهلي، والكابتن أ. ع، لاعب سابق بالزمالك، وعدد من اللاعبين الحاليين مع شركة العقارات على شراء بعض الوحدات السكنية في منطقة سياحية بالساحل الشمالي، على أن يكون موعد تسليم الشقق السكنية في 2020.

نجوم الكرة يتهمون شركة عقارية بالنصب عليهم بالساحل الشمالي

وتقدموا بعدة بلاغات ضد القائمين على شركة العقارات بالساحل الشمالي، في مشروع بوايلاند وبوسيدي بالساحل الشمالي، حيث لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، ومعهم آلاف الضحايا ممن تعاقدوا ولم يتسلموا وحداتهم، علمًا أن بعض الحاجزين مر على تعاقدهم 7 سنوات، للحصول على حقوقهم سواء بتسليم الوحدات أو باسترداد أموالهم.

وأوضح أحد المتضررين، أنه ذهب بصحبة أحد اللاعبين إلى الشركة في سنة 2021 وطلب منهم تأجيل الأقساط، ولم تجب الشركة طلبه، وإلى الآن لم يتم تنفيذ أي وعد من الشركة.