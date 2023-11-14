نجم نابولي يكشف عن عروض خيالية من الدوري السعودي

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي الإيطالي عن تلقيه عروضا من الدوري السعودي خلال الصيف الماضي بمبالغ مالية ضخمة تزيد كثيرا عن التي يتقاضاها حاليا في إيطاليا.

وفي مقابلة على موقع اللاعب الغاني جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق “أوبي وان بودكاست”، قال فيكتور: “تلقيت عرضا كبيرا من السعودية ثم ناقشت الأمر مع النادي، وكان علي اتخاذ قرارا حاسما، لكنني تمهلت ووضعت نفسي في معية الله”.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود عرضا من نادي الهلال السعودي بقيمة 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع أوسيمين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

واعترف أوسيمين أنه يلعب كرة القدم لأجل المال، مضيفا: “قررت ألا أفكر في العرض كثيرا وأركز على تطوير مسيرتي في أوروبا، رغم أننا نلعب كرة القدم من أجل المال، وهذا العرض المالي لم يكن من السهل رفضه”.

وواصل اللاعب النيجيري حديثه عن العرض السعودي: “كان عرضا جنونيا، كلما رفضت الفكرة كانوا يرفعون المقابل المادي، وتكرر الأمر عدة مرات حتى انتهت فترة الانتقالات”.

وأنهى أوسيمين: “أعلم أن قبول ذلك العرض كان سيغير حياتي إلى الأفضل، لكنني قلت لهم في النهاية، عذرا يا أصدقائي سأبقى في نابولي ولن أخذ المال”.

ويستهدف الدوري السعودي أبرز نجوم كرة القدم في العالم لجعل المسابقة ضمن أقوى دوريات العالم، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق بانضمام نجوم من العيار الثقيل أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار وغيرهم من النجوم.