نجم برشلونة لامين يامال سيخضع لتحقيق بعد تجاوزات في حفل عيد ميلاده الـ18

طالبت الحكومة الإسبانية بالتحقيق في حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر، نجم برشلونة، بعد “استغلال الأقزام” في الحفل، وزعم عارض أزياء يُدعى كلاوديو كالفو أن نجم برشلونة يامال دفع أموالًا لـ 12 امرأة “بمقاس صدر معين” لحضور الحفل، وتسعى الحكومة الآن إلى فرض غرامة ضخمة والتحقيق في الحفل ذي الطابع المافيوي، وذلك بعد موجة من الانتقادات بسبب الحضور المدفوع الأجر والمصابين بالتقزم. واحتفل يامال بعيد ميلاده نهاية هذا الأسبوع بحضور حوالي 200 شخص، من بينهم أقرباء وزملائه في الفريق وأصدقائه. وهددت جمعية المصابين بالتقزم واضطرابات النمو الهيكلي الأخرى المصاحبة للقزامة (ADEE) باتخاذ إجراء قانوني، وانضمت الحكومة الإسبانية إلى من يدينون يامال وطالبت بإجراء تحقيق في الحفل. ووفقًا لصحيفة ماركا، قد يُغرّم لامين بغرامة تصل إلى 867 ألف جنيه إسترليني، ويطالب المدير العام لشؤون الإعاقة في الحكومة، خيسوس مارتن، الوزراء بالموافقة على إجراء تحقيق. وقال: “نشعر بالقلق من أن أصحاب المال والنفوذ يعتقدون أنهم بمنأى عن العقاب. القانون للجميع، للمتواضعين والأقوياء”. كما أعرب مارتن عن مخاوفه من أن يؤثر هذا النوع من الحفلات على المشجعين الشباب سريعي التأثر الذين يتطلعون إلى لامين ويقلدون سلوكه. وشارك نجم برشلونة لامين يامال لقطات من احتفاله بعيد ميلاده على انستاغرام، لكن الحدث تعرض لانتقادات لاذعة. شارك يامال مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة من احتفالاته بعيد ميلاده مع معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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